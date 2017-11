«Potser ara som l'equip revelació, pels resultats i pel joc vistós»

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, va destacar després de la victòria contra el Llevant que el seu equip havia deixat «empremta» al Ciutat de València. Ho va justificar explicant que «hem portat la iniciativa, hem minimitzat el rival, no hem deixat que tinguin ocasions i llàstima que, amb el temps complert, ens hagin fet aquest gol i espero que després no ens en penedim pel gol average, que d'això lamentablement en sabem una mica», va considerar.

Els tres triomfs seguits del Girona li han obert la porta a etiquetar-se com a equip revelació. Machín va destacar que «estem demostrant maduresa. Comentàvem que era difícil després del partit contra el Madrid posar-nos de nou la granota de feina i ser humils per lluitar per salvar la categoria i l'equip ho ha entès perfectament». En aquest punt va recordar que a la màxima categoria «és difícil guanyar qualsevol rival» i per això va donar molt mèrit al fet d'acumular tres victòries consecutives.

«Estem seguint una línia de molta constància i regularitat aquest any i en els anteriors, estem madurant i fent créixer el club i nosaltres mateixos», va indicar l'entrenador del Girona. Per a Machín, que habitualment no entra en el joc quan s'elogia molt el seu equip, potser sí que s'han guanyat el mèrit de ser l'equip revelació després d'onze jornades. «Pot ser que ho siguem perquè som els desconeguts, i l'innovador crida l'atenció, a més del bon inici, no només pels resultats i classificació, sinó pel joc vistós i valent que estem fent. Som un equip amb essència, però tenim clar que haurem de lluitar molt per aconseguir la permanència».

El que ningú podrà treure ja al Girona són els 15 punts que acumula a la classificació i que el tenen situat a la zona còmoda. Machín ho va valorar explicant que «al principi està molt bé acumular punts i això ens vindrà bé per quan vinguin les vaques magres, però ens costarà molt mantenir la categoria a la lliga més important del món».

Sobre el Llevant, Machín va explicar que « tenen molt clar a què juguen. A Segona aconseguia molta efectivitat i amb poques arribades eren letals. A Primera el pla és similar, i a la Copa ho vam veure, ens van guanyar 0-2». En aquest sentit va afegir que «havíem plantejat el partit així perquè em pensava que serien una mica més agressius al principi. No hem deixat que ens robessin la pilota en zones compromeses». El tècnic del Girona va afegir que havia decidit donar entrada a Timor per Borja, en el primer canvi i 0-1 al marcador, perquè «s'han de prendre decisions segons avancen els partits. Ells havien tret dos puntes i Borja ja havia fet la seva feina. Defensivament són dos jugadors diferents. I amb Timor ja vam fer aquest plantejament el dia del Madrid i ens havia sortit bé».

A l'hora de fer valoracions Pablo Machín també es va referir als 15 punts que suma el Girona a la classificació: «És molt difícil. Jo no he de llançar campanes al vol. La premsa ha de valorar-ho. Nosaltres tenim clara la nostra línia de treball. Sé que ens costarà molt l'objectiu. Seguim sent la mateix plantilla humil que tenim dificulats per fitxar. Però tenim el reconeixement dels nostres futbolistes que ja són a Primera i s'hi estan fent un nom».

Per últim va parlar de Bounou (la seva entrada ha coincidit amb els tres triomfs seguits), dient que «ara estem bé amb ell de porter, però segur que Gorka tindrà l'oportunitat. El més destacat és que hi hagi competència en els entrenaments». Sobre el partit de Copa (hauran de remuntar un o-2 al Ciutat de València a final de mes) va explicar que «tenim un mirall on referir-nos».