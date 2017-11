Borja García marca el seu segon gol a Primera des de 26 metres

Borja García havia intentat sorprendre el porter del Llevant Raúl poc després de començar la segona part però el seu xut va sortir massa alt. Uns instants més tard, l'obús que va engaltar des de fora l'àrea, a 26 metres de la porteria rival, va entrar per l'escaire després de fregar el travesser. Era un xut imparable, que de seguida se situava entre els candidats a ser el millor gol de la jornada, sinó de la temporada. El 0-1 d'ahir a València és el segon gol de Borja a Primera. El primer l'havia aconseguit al Nuevo Arcángel, en la seva etapa al Còrdova, en un partit contra el Sevilla que el seu equip va perdre 1-3 el 21 de setembre de 2014. Bacca i N'Bia havia avançat els visitants i a poc del final Borja s'estrenava a l'elit rematant des de l'àrea petita una centrada de Fede Cartabia. El Sevilla acabaria fent el tercer, novament obra de Bacca.

Aquella temporada el Còrdova baixaria a Segona i el talentós mitjapunta madrileny s'hauria de buscar el futur. I així va ser com l'estiu de 2015 aterrava a Girona, on no va tenir uns inicis gens fàcils. A la primera volta va entrar en comptagotes (no va ser titular fins a la jornada 10) i tot i que va acabar a l'onze, i sent una peça bàsica en el bloc que va deixar escapar l'ascens en la promoció contra l'Osasuna, no va ser fins el gener que va poder començar a demostrar la seva qualitat. El punt d'inflexió s'ha de buscar en el primer partit de la segona volta, un 23 de gener de 2016 a Montilivi. Aquell dia només va jugar 13 minuts, però va fer el gol de la victòria contra el Bilbao Athletic, que havia donat molta més guerra de l'esperada (2-1). Una setmana més tard era titular a Sòria. Borja també marcaria el 14 de febrer a Osca per donar tres punts més als de Machín.

La temporada passada el mitjapunta ja era un dels intocables de l'entrenador. Peça clau en l'equip que va acabar celebrant l'ascens a Primera. Borja va sumar 2.816 minuts (1.808 el curs anterior) i va acabar marcant set gols. Elx, Valladolid, Mirandés, Lugo (2), Osca i Getafe van ser les seves víctimes. També va destacar per les seves passades de gol (9) i pel seu talent a l'hora de jugar amb la pilota i moure l'equip a dalt.

Després d'estrenar-se com a golejador a Primera amb el Girona, Borja García va admetre que «ja en tenia ganes» però tampoc es va entretenir a deixar-se ensobonar gaire per l'acció. «En els partits els xuts que proves hi ha vegades que entren i d'altres que no et surten bé. I avui ha entrat», va subratllar. Això sí, tenia clar que no era el millor gol de la seva carrera, i estava convençut d'aconseguir-ne molts més amb el Girona. «Som un bloc i al final els resultats depenen de tots els jugadors. Potser sí que ara juguem 8 de l'any passat, però això no vol dir res», va afegir Borja, que tot i que li van recordar que l'equip és més a prop d'Europa que del descens, «el més probable és que acabem lluitant per no baixar».