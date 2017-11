Bounou lidera el bon moment

asualitat o no la ratxa de tres victòries consecutives en els tres darrers partits té una explicació clara: haver tallat la sagnia de gols en contra, fet que, casualitat o no, coincideix amb la titularitat de Yassine Bounou. Cal recordar que els gironins havien encaixat abans d'aquests tres últims partits 8 gols en 3 enfrontaments (3 contra el Barça, 3 a Vigo i 2 amb el Vila-real). Des del canvi de porter, l'equip ha encaixat un sol gol per partit, la qual cosa permet rendibilitzar molt més el fet de veure porteria curiosament amb dues dianes en cadascun d'aquests tres últims partits.

Assignar tot el mèrit a Bounou seria clarament injust ja que també cal destacar la magnífica feina feta per la defensa, amb Ramalho, Bernardo i Juanpe al camp del Dépor i amb Juanpe, Bernardo i Muniesa en els dos darrers enfrontaments.

D'altra banda, faria bé la Lliga d'agafar-se seriosament un equip novell que amb onze jornades no només ha fet quinze punts sinó que després de perdre en la primera sortida del campionat a Bilbao ha encadenat quatre jornades consecutives puntuant fora de casa, a raó de dos empats als camps del Leganés i Celta i dues victòries a la Corunya i ahir a València.

La magnífica ratxa de les dues últimes setmanes permet a l'equip de Machín marxar encara més lluny de la part baixa de la classificació, un fet impensable fins i tot per als més optimistes quan va començar el campionat. Malgrat que tècnic i jugadors tenen tota la raó quan parlen que l'objectiu és continuar tocant de peus a terra i continuar sumant punts al més aviat possible, el cert és que la puntuació actual permet encarar i mirar amb el màxim optimisme la recta final d'aquest 2017.

Per acabar, de la mateixa manera que es destaca la part defensiva de l'equip també caldria valorar moltíssim la feina individual de Stuani, autor de 6 gols en 11 jornades i disposat a superar el seu rècord a Primera aconseguit amb la samarreta de l'Espanyol, amb qui va marcar 15 dianes en una temporada, 12 a la Lliga i 3 a la Copa).