El Girona, l´equip de moda després de sumar tres triomfs seguits

Lliga Santander. El Girona li ha agafat el gust a la Primera divisió. Després d'un mes de setembre amb dubtes, els de Machín s'han refet amb tres triomfs seguits que els han propulsat a la classificació.

uanyar tres partits seguits, en qualsevol categoria, és molt complicat per a qualsevol equip, però fer-ho a Primera, quan hi debutes, encara hi afegeix un plus d'èpica i dificulat. Això és el que ha aconseguit el Girona des que l'1-2 al camp del Deportivo, avui fa dues setmanes, servís per reconduir una dinàmica de resultats que, llevant dels dos primers partits de lliga contra l'Atlètic i el Màlaga, no estava sent gens reixida. Com explicava el president Delfí Geli ahir als vestidors del Ciutat de València, guanyar a Riazor no s'ha de valorar per l'estètica sinó pel que representava a nivell resultadista. «Allò ens va donar confiança i ens va servir després per guanyar el Madrid i per venir al camp del Llevant i guanyar-lo també, fent un bon futbol», subratllava. El Girona s'apunta a un club selectiu format per Barça, Madrid, València, Atlètic, Sevilla, Vila-real, Betis i Reial Societat, els únics que aquesta temporada han guanyat tres o més partits seguits a Primera.

La temporada passada el Girona va encadenar fins a tres ratxes de quatre triomfs seguits. L'equip podria igualar aquesta dinàmica si és capaç de derrotar la Reial Societat a Montilivi el proper divendres 17 de novembre (21.00) quan es reprengui la lliga després d'una encara més inoportuna que mai aturada pels partits de seleccions. El millor moment de l'equip de Machín va arribar en la recta final d'any, quan va superar l'UCAM (0-1), el Lugo (3-1), l'Osca (1-2) i el Llevant (2-1), va perdre davant l'Alcorcón (2-1) i va tornar a encadenar quatre partits guanyats seguits davant del Nàstic (4-2), el Saragossa (0-2), el Còrdova (2-0) i el Sevilla Atlètic (2-0). Vuit victòries en nou partits. La darrera ratxa de quatre triomfs consecutius va arribar entre febrer i març, superant el Mallorca (1-0), el Mirandés (0-2), el Getafe (5-1) i el Reus (1-2). Després va venir una sèrie de tres partits perdent (Cadis, Oviedo i Rayo) que tot i neguitejar l'afició, al final, no van acabar impedint que se celebrés el desitjat ascens a Primera.

Els tres darrers equips que havien aconseguit guanyar tres partits seguits en la seva estrena a la màxima categoria havient sigut el Vila-real (1998/99) i l'Almeria (2007/08). Els números també han aconseguit situar el Girona com el millor debutant a l'elit des de 1994, curs en què en aquestes altures de competició (11 jornades) el Compostel·la també sumava 4 triomfs, 3 empats i 4 derrotes. Aleshores els partits guanyats encara comptaven per dos punts i en tenia 11 a la classificació.

Ahir a la sala de premsa ja li van preguntar a Pablo Machín quin era el sostre de l'equip i si ja el veia com un possible equip revelació. Haver situat un triomf contra el Madrid en la teva millor ratxa és el que millor et pot posicionar a l'hora de fer fressa a la competició. El tècnic no va desaprofitar l'ocasió per dir que «potser ja ho som l'equip revelació, perquè som nous i a més a més ara els resultats ens acompanyen».