El tècnic del Llevant lamenta que «quan millor estàvem ens han fet el primer gol»

L'entrenador del Llevant, Juan Ramón López Muñiz, va admetre en la roda de premsa posterior a la derrota davant el Girona que el seu equip no travessa un bon moment anímic, després de sis partits sense guanyar, i que han de millorar i aixecar el cap per superar aquesta situació. Una setmana després d'haver-se imposat per 0-2 a Montilivi en partit de Copa, era el Girona qui s'enduia la victòria del Ciutat de València en partit de Lliga. I fent-ho, a més, amb molta superioritat.

«Sabem que hem de millorar i aixecar el cap, com més aviat millor. La derrota és dura, però el futbol són victòries i derrotes, i quan arriben els moments difícils cal saber superar-los», va subratllar. Sobretot va centrar les crítiques en la primera part del seu equip, quan va trobar a faltar «més intensitat» per combatre l'ímpetu que hi posava el Girona.

«Si només valorem les victòries, les trobem a faltar. Cal remar a poc a poc i els empats també cal valorar-los. Quan aconseguim una victòria ens traurem un pes important. Hem d'apropar-nos de nou a l'equip alegre de principi de temporada perquè ara la situació és de pessimisme quan som a la jornada 1, tot i que estem en els punts previstos pel que fa al nostre objectiu de la salvació», va apuntar.

Sobre el desenvolupament del partit, el preparador va dir: «A casa no som capaços de generar ocasions i en la segona part, quan millor estàvem, ha sigut quan el Girona ens ha marcat. Hem de tractar d'equilibrar el balanç defensiu i ofensiu». Muñiz va reconèixer que el seu equip havia perdut «l'ésser atrevits amb pilota i no tenir por de res». Segons ell «hem de treure'ns de sobre aquest llast i deixar-nos anar. Només hi ha una manera de sortir, que és seguir treballant».