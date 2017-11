Un debutant camí del rècord

Si la victòria a Riazor contra el Deportivo (1-2) va servir per asserenar els ànims i donar tranquil·litat a l'equip, carregar-se el Reial Madrid a Montilivi va col·locar l'equip a l'epicentre futbolístic mundial (2-1). El Girona no es va aturar aquí i diumenge passat va passejar-se per València per guanyar el Llevant (1-2) i disparar-se a la classificació fins al 10è lloc amb 15 punts. Les tres victòries consecutives han convertit el conjunt de Pablo Machín en l'equip de moda a Primera Divisió en l'any del seu debut a la categoria. Tant és així que costa trobar algun altre debutant amb tants bons registres com els del Girona en la seva estrena a Primera. Per fer-ho cal anar enrere 24 anys. L'últim equip novell a la categoria que va ser capaç de signar els mateixos números que el Girona va ser el Compostel·la la temporada 1994-95. Els gallecs van sumar 11 punts gràcies a 4 triomfs, 3 empats i 4 derrotes quan les victòries aleshores valien dos punts. Un empat al Santiago Bernabéu (1-1) o la victòria a Vigo (0-1) van ser alguns dels resultats més cridaners de l'equip que dirigia Fernando Castro Santos que clouria la temporada 16è, salvat amb 34 punts, 45 dels actuals. En els darrers 30 anys, l'únic debutant que ha aconseguit millors números que el Girona ha estat el Reial Burgos (90-91), que van sumar 12 punts (16 dels actuals) gràcies a 4 triomfs, 4 empats i 3 derrotes. Els castellans -que també van derrotar el Madrid- van acabar la temporada 11ens salvats amb 37 punts (47 dels actuals).

A partir del Compostel·la, la resta de debutants a la màxima categoria que hi ha hagut no ha assolit els registres d'aquest sorprenent Girona. Mèrida (95-96), Extremadura (96-97), Vila-real (98-99), Màlaga CF (99-00), Numància (99-00), Getafe (04-05), UD Almeria (07-08), Xerez (09-10), Eibar (14-15) i Leganés (16-17) no van ser capaços d'arribar als 15 punts amb què s'ha enfilat el Girona després d'11 jornades disputades. Qui més s'hi va acostar va ser el Mèrida (95-96) que va començar el curs també molt fot (14 punts en 11 jornades) amb empats contra el Barça (2-2) i victòries contra Reial Societat i Sporting. Tot i això, el conjunt extremeny va perdre pistonada i va acabar la Lliga 21è -la Lliga era de 22 equips- amb 42 punts tornant a Segona A.

El Numància (99-00) i l'Eibar (14-15) també van fer un començaments d'exercicis prometedors i van sumar 13 a aquestes alçades de campionat. Els sorians van aconseguir resultats sorprenents com un empat contra el Barça a Los Pajaritos (3-3), un altre al Vicente Calderón (2-2) i un triomf a Riazor (0-2). Tot plegat per a acabar el curs 17ens i salvats amb 45 punts per davant de Betis, Atlètic de Madrid i Sevilla. De la seva banda, l'Eibar va començar com un coet en l'any del seu debut però a la segona volta es desinflar com un globus fins a tancar la temporada en descens amb 35 punts. Només el descens administratiu de l'Elx va evitar que caigués a Segona A.

Malgrat no acostar-se als números del Girona d'aquesta temporada, la gran majoria d'equips debutants a Primera dels darrers 30 anys han aconseguit mantenir-se. Els que van agafar l'ascensor de tornada el mateix any van ser el Mèrida, l'Extremadura, el Vila-real i el Xerez. En aquest sentit, els andalusos i l'Extremadura van signar la seva tomba en les primeres jornades amb 7 i 5 punts respectivament. Un dèficit que seria impossible d'eixugar i tots dos perdrien la categoria.