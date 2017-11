Ni una sola ensopegada del Girona contra els rivals directes a Primera

Deia Pablo Machín diumenge, després de l'1-2 al Ciutat de València, que «potser ara som l'equip revelació, pels resultats i pel joc vistós». S'estarà o no d'acord amb les paraules del tècnic, però el que és una evidència és que el Girona, després de tres victòries consecutives, s'ha guanyat el respecte de la categoria tot i comptar amb el pressupost més baix de tots i de no tenir gairebé experiència a Primera. Ha sobreviscut a un calendari feixuc i, si bé s'ha deixat uns quants punts pel camí, com era d'esperar, ha acabat responent quan ha estat necessari. El botí no ha estat del tot generós amb aquells conjunts que aquesta temporada juguen competició europea, però amb la resta sí. Perquè amb ells, amb els anomenats rivals directes, sí que s'ha rendit com s'esperava.

Han passat 11 jornades; 33 punts en joc. El Girona n'acumula 15, té el descens bastant lluny i arriba a l'aturada pels compromisos internacionals en zona tranquil·la. Amb els equips europeus, s'ha fet el que s'ha pogut: 4 punts contra el Reial Madrid, Atlètic, Barça, Sevilla, Athletic i Vila-real. Ara bé, la cosa canvia quan al davant hi ha hagut algun rival directe. Primer, perquè els gironins encara no hi han perdut. I segon, perquè el botí és d'aquells que fan patxoca i que serveixen per seguir alimentant el somni de la permanència. En aquesta mena de partits, els de Pablo Machín han sumat 11 punts de 15 possibles, amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. Es va signar taules als camps del Celta de Vigo i del Leganés. A més, es va aconseguir guanyar el Màlaga a Montilivi, i es va tancar també amb victòria els desplaçaments als camps del Deportivo de la Corunya i del Llevant. Amb tots aquests números, el Girona es converteix en el millor debutant a Primera des del 1994, i el primer des del curs 07/08 (Almeria) capaç d'encadenar 3 victòries.

El Girona s'ha refet a casa, on havia encaixat fins a quatre derrotes consecutives (entre Lliga i Copa), i és un rival temible quan juga lluny de Montilivi. L'equip ja és el setè millor visitant de tota la Primera Divisió. S'ha apuntat 8 punts de 15 possibles (més de la meitat).