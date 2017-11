«Tothom està implicat i són temporades en què es gaudeix especialment»

A l'espera de propostes per a tornar a entrenar Agustín Abadía segueix atentament des de Logronyo el magnífic inici de Lliga del Girona. Sap de primera mà la importància que té començar bé per a un equip acabat d'ascendir, ja que ell ho va viure amb el Logronyès (87-88) i el Compostel·la (94-95).



El Girona ha igualat els registres del Compostel·la, l'últim debutant que va fer tants punts.

Recordo que aquell al Compostel·la ens trobàvem amb molta il·lusió. Les primeres temporades a una nova categoria solen ser molt engrescadores. Tothom està implicat perquè és quelcom nou que es gaudeix especialment.

Fins a quin punt és important sumar al principi?

És molt important. Fonamental. Les lligues es fan llargues.

Cal mentalitzar-se per patir?

Considero que no cal pensar-hi. Esperem que no, però cal estar preparats per si venen.

El Girona ja s'ha enfrontat a Barça, Madrid, Atlètic, Sevilla... En principi ara els rivals no han de ser tan forts.

Sempre és difícil preveure aquestes situacions i com reacciona l'equip.

Coneixia Machín? Què li sembla la seva feina?

El conec de seguir el Girona. El dia de la festa del 85è aniversari ell em va comentar que ens havíem enfrontat en un Logronyès-Numància de juvenils quan n'érem els entrenadors. L'admiro per haver sabut mantenir el nivell després del gran cop contra el Lugo fins a pujar i fer l'any que està fent.