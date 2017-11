Olunga no va amb la selecció i s'entrena amb el Girona

El davanter del Girona Michael Olunga seguirà aquests dies entrenant-se amb el grup després que s'hagi descartat la seva incorporació a la selecció de Kenia per disputar un amistós contra Zambia, a Nairobi, el proper dimarts. Aquest partit està, ara mateix, a l'aire, i davant la possibilitat que s'acabi suspenent, i que el futbolista hagi de fer milers de quilòmetres per a no res, s'ha optat per deixar-lo a Girona treballant a les ordres de Pablo Machín amb la resta de jugadors no internacionals. De fet Olunga ja s'ha entrenat avui amb el grup a Montilivi en una sessió a porta tancada que ha servit per encetar la setmana de treball després de dos dies de festa. També hi ha sessions confirmades per avui i demà.

Amb la baixa d'Olunga a la selecció de Kenia, en aquesta aturada de la Lliga el Girona té fins a quatre jugadors internacionals. El primer que jugarà serà Maffeo, que demà (19.30) juga a Múrcia contra Islàndia un partit de fase de classificació pel Campionat d´Europa Sub-21 amb Espanya. Dimarts, a Cartagena, el rival dels espanyols serà Eslovàquia.

Divendres serà el torn d'Stuani, en un amistós entre Polònia i Uruguai a Varsòvia. Dimarts que ve, a Viena, s'enfrontarà amb la seva selecció a Àustria.

La selecció d'Uruguai ja està classificada pel Mundial. Qui pot afegir-s'hi dissabte és el Marroc, que es juga el bitllet en un partit a cara o creu contra Costa d'Ivori. Bounou hi està convocat, però el més probable és que sigui suplent de Munir. Marroc lidera el seu grup i en fa prou amb un empat.

L'últim internacional és Larry Kayode, que divendres, amb Nigèria, jugarà a Algèria un partit de classificació pel Mundial, i que dimarts, a Kranodar (Rússia) protagonitzarà un amistós contra l'Argentina de Leo Messi.