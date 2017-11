Girona i Peralada es veuen les cares a Riudarenes

Sense punts en joc ni tampoc amb la competitivitat i tensió d'un partit oficial. Així s'han vist les cares aquest matí el Girona i el seu filial, el Peralada-Girona B, en un partidet d'entrenament al camp de Riudarenes, un dels escenaris habituals de treball del primer equip blanc-i-vermell. El club tan sols n'ha facilitat alguna fotografia i no ha comunicat quin ha estat el resultat final.

Per a Pablo Machín ha estat una oportunitat perquè els seus homes carreguin minuts a les cames en una setmana atípica, sense partit de Lliga aquest cap de setmana degut a l'aturada de la competició pels compromisos internacionals. En canvi, Arnau Sala ha aprofitat per continuar preparant el derbi que aquest cap de setmana disputarà el seu equip amb el Llagostera. El duel, fixat per aquest diumenge a les cinc de la tarda, enfrontarà a dos conjunts que es troben a la part baixa de la classificació del grup III de la Segona Divisió B.