Timor destaca la 'bona dinàmica' del Girona

El migcampista del Girona David Timor ha valorat, després de l'entrenament d'aquest matí a Riudarenes, que l'equip porta "una molt bona dinàmica" i ha afegit que "aconseguir tres victòries consecutives sempre és molt complicat i més a Primera divisió". En la mateixa línia, el jugador valencià també va apuntar que el conjunt de Montilivi ha hagut de superar "un període d'adaptació a la màxima categoria" i que, "ara, ja es comença a veure el Girona que hi haurà d'aquí al final ". Tot i això, Timor ha insistit que "cal continuar igual" i en què l'equip ha de "fer-se fort a casa" per assegurar com més aviat l'objectiu de la salvació.

En aquestes onze primeres jornades, el conjunt blanc-i-vermell ja s'ha enfrontat a alguns dels millors equips de la competició -Reial Madrid, Barcelona, ??Atlètic de Madrid, Sevilla, Athletic Club i Vila-real, entre d'altres-. Així i tot, el migcampista recalca que el calendari no serà més fàcil a partir d'ara: "Tots els partits són complicats, no hi ha rival fàcil". Timor, un cop superada la lesió que arrossegava des la pretemporada amb el Leganés, de mica en mica va entrant a l'equip i ha participat en els darrers partits (Llevant a la Copa, Madrid i Llevant a la Lliga) entrant des de la banqueta.