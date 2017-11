Bounou es classifica pel Mundial

El porter marroquí del Girona ha aconseguit aquesta tarda el bitllet per al Mundial de Rússia 2018. El Marroc s'ha imposat sense problemes (0-2) a Costa d'Ivori a Abidjon en el partit decisiu per classificar-se per la gran cita. Dirar i Benatia han sentenciat el partit a la primera part. Bounou ha estat suplent del porter del Numància Munir i no ha disputat cap minut.