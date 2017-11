Bounou es juga el bitllet al Mundial aquesta tarda a Costa d´Ivori

El porter del Girona Yassine Bounou disputa aquest vespre a Costa d'Ivori (2/4 de 7) el partit decisiu per ser al Mundial de Rússia d'aquest estiu. El Marroc, líder del grup, arriba a aquesta última jornada depenent d'ell mateix per ser al Mundial. Tant és així que en fa prou amb un empat per aconseguir el bitllet. En canvi, una derrota avui a Abidjan suposaria l'eliminació del combinat marroquí i donaria l'accés a Rússia a Costa d'Ivori. Bounou ha estat suplent de Munir Mohand (Numància) durant aquesta fase de classificació.