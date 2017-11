Casemiro ha vist tantes targetes com Juanpe (4) fent el triple de faltes

Ja fa alguns partits que Pablo Machín no acaba gens content amb les actuacions arbitrals. A Riazor després de guanyar 1-2 ho va mig deixar anar en conferència de premsa després de rebre 8 targetes grogues en un partit net i on l'acció més contundent va ser una entrada criminal del local Fede Cartabia a Kayode. Tot i això, es va mossegar prou la llengua el tècnic sorià, conscient que qüestionar la feina dels àrbitres acostuma a ser un mal negoci. Sí que aniria una mica més enllà després de la victòria al camp del Llevant diumenge passat (1-2). Machín va voler alçar una mica la veu, aprofitant que el Girona havia tornat a guanar per evitar que sonés com una excusa, va assenyalar l'expulsió perdonada a Chema Rodríguez i, sobretot, «petites accions on és més fàcil treure'ns targetes a nosaltres, els equips petits, que no som violents, i que ens condiciona molt», deia.

Tot plegat ha fet que el Girona s'hagi convertit en l'equip més amonestat de la competició amb 42 targetes grogues. Crida l'atenció la vara de mesurar que tenen els àrbitres. I és que, per exemple, un home com Casemiro (Reial Madrid), a qui sovint se n'hi perdonen, ha vist les mateixes targetes que el central del Girona Bernardo (4). Fent, això sí, més del triple de faltes: el brasiler, 27, per només 8 del canari. Curiosament, però, fins ara, els gironins no han patit cap expulsió. Això sí, Stuani ja ha complert cicle de targetes grogues (5) i Pere Pons, Bernardo, Aday, Juanpe i Douglas Luiz (4) són a només una de fer-ho, sempre havent realitzat menys faltes que l'exemple del Madrid. I això que els gironins no es caracteritzen per ser jugadors violents ni excessivament agressius. En aquest sentit, per culpa de la seva tasca al camp, Stuani -en la lluita per les pilotes aèrees- i Pere Pons -escombrant i cobrint espatlles- han realitzat 23 i 20 faltes respectivament en el que portem de temporada. De la seva banda, els centrals Bernardo i Juanpe han vist 4 targetes després d'haver comès 15 i 8 faltes, mentre que Aday n'ha fet 14. El que sí que és gairebé surrealista són les targetes de Douglas Luiz. El jove brasiler cedit pel City va gairebé a targeta (4) per falta (6) malgrat haver disputat 203 minuts en 8 partits.

En les últimes temporades a Segona A el Girona sempre ha estat un dels equips menys amonestats ocupant llocs destacats en la honorífica classificació del premi Joc Net.

Tant és així que la temporada 2014-15 va ser l'equip menys amonestat però la Federació li va retirar el premi -per donar-li a l'Sporting- arran dels incidents en el fatídic partit contra el Lugo.