El Girona goleja el Peña Deportiva amb una gran segona part

El Girona juvenil va recuperar ahir el camí de la victòria amb una golejada sense discussió sobre el cuer del grup, el Peña Deportiva. El conjunt balear, sobretot al segon temps, va ser molt inferior a l'equip entrenat per Àlex Marsal, que es va avançar al marcador gràcies a una diana, als onze minuts de partit, de Teo.

A la segona meitat va ser quan els gironins van fer fins a quatre gols més. Alejandro, Valery, Prado i Rodrigo, aquest últim de penal, van sentenciar a un rival que va acabar amb deu homes per les expulsions de Kike i Moi, el primer per protestar i el segon per provocar el penal del cinquè gol blanc-i-vermell. Amb els tres punts, el Girona en suma 25 i empata per la segona posició amb Barça i Mallorca. El proper dissabte, partit al camp del Cornellà (18 h).