La plantilla tornarà demà a la feina amb una sessió a l´estadi de Montilivi

Els futbolistes del Girona gaudeixen avui de la segona jornada de descans -el cap de setmana complet- abans de reprendre els entrenaments demà amb vistes ja al retorn a la competició. La plantilla tornarà a la feina amb una sessió a Montilivi per començar a preparar la visita de la Reial Societat de divendres (21.00) a l'estadi. Malgrat avançar a bon ritme els últims dies, Pedro Alcalá continuarà sent baixa per lesió per rebre els bascos. En principi, i pendent de com tornin els internacionals Maffeo, Kayode, Stuani i Bounou, el murcià seria l'única baixa segura.