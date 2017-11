«Quan va sortir el calendari vaig pensar que estaria bé fer 6 punts els primers 10 partits»

Segurament el Girona és l'equip de Primera amb un cos tècnic més reduït. Tanmateix, la bona sintonia i el fet de dur tants anys seguits treballant junts és un dels secrets dels èxits de l'equip. L'arbucienc és l'encarregat de preparar les jugades d'estratègia que tan bon resultat donaven a Segona A i que continuen fent-ho a Primera.

Va arribar sense fer gens de fressa per ser el segon de Javi López ara ja fa gairebé quatre anys. Des de llavors i, també des del silenci, s'ha anat fent un nom fins a convertir-se en un dels homes clau del cos tècnic del Girona. L'arbucienc, amb la seva pissarra, ha estat decisiu per decantar molts partits en l'estratègia els últims anys. Ara a Primera Divisió gaudeix com mai veient «la velocitat i qualitat d'uns futbolistes superdotats». El cuc de ser primer entrenador el té calmat mentre assaboreix còmodament la màxima categoria. Aquest estiu va pujar a les Agudes per celebrar l'ascens i ja té una nova promesa pensada en cas que el Girona aconsegueixi la permanència a Primera. Això sí, si algú li hagués dit a l'estiu que el Girona tindria 15 punts després de les primeres 11 jornades, difícilment s'ho hauria cregut.



Com es viu un cap de setmana sense partit? Ja podrà desconnectar o li costa?

Tinc feina igual. He de fer informes de la Reial Societat i preparar vídeos i coses per al míster. Sí que és veritat, però, que des de casa és una altra manera de treballar però desconnectar no s'acaba de fer mai. Encara que no s'hagi de venir físicament estàs mentalment pensant en el partit.

L'aturada arriba en mal moment?

No se sabrà mai si haguéssim guanyat el següent partit si no s'hagués aturat la competició. És un moment per carregar piles i anar recuperant gent. Per tant, no crec que sigui dolenta l'aturada. M'agrada.

El partidet de dijous amb el Peralada va anar bé en aquest sentit?

Un partit sempre és l'entrenament que té més ritme de tots perquè competeixes. Va bé perquè la gent que té menys minuts agafin sensacions de partit.

L'equip ha passat d'una ratxa de 2 punts de 18 possibles a guanyar els tres últims partits. Com s'explica aquest canvi?

Considero que tot hi influeix. En futbol el factor sort és important. Traient el dia del Barça, en els altres partits hem tingut opcions en tots de puntuar però per detalls no ho hem feet. Els detalls marquen la diferència entre guanyar, perdre o empatar. Hem estat de sort sobretot el dia del Deportivo. Els altres dos contra Madrid i Llevant els vam portar molt bé i vam ser justos vencedors. La diferència és que treballem igual i de la manteixa manera i si tenim l'encert de ficar-la a dins, aquesta és la clau.

Van arribar a tenir un punt de desesperació veient que els resultats no arribaven?

No tant. Sí que vèiem que generàvem més opcions que els rivals i no teníem la seva eficàcia. Com que ja som experts en això i anys enrere també ens passava, sabíem que això canviaria. A més a més sent dels equips que més remata a porteria.

Una de les seves parcel·les són les accions d'estratègia. La pissarra continua igual o té més mitjans per innovar i sorprendre aquesta temporada?

L'estratègia continua igual. La clau és que els jugadors interpretin bé el que els passem des del cos tècnic. Que entenguin el que els proposem. A l'hora del partit són ells els que veuen les situacions i moltes de les jugades d'estratègia les trien ells i no pas nosaltres. Pensen «aquesta entra, doncs la repetim».

Ja tenen 15 punts i 9 rivals per darrere. A l'estiu s'imaginava estar aquesta situació?

No. Quan va sortir el calendari a l'estiu érem a Manchester i quan vam veure el nom dels rivals vam pensar que estaria molt bé fer 6 puntets en els 10 primers partits. Hem fet un pas més. Tots sabem que hem guanyat tres partits seguits però que podem estar-ne tres sense fer-ho. Encara que sigui un tòpic hem d'anar partit a partit i mirar d'arribar a final de temporada en aquesta situació.

Quants en calcula que faran falta per salvar-se, de punts?

Aproximadament són uns 40. Després pot ser que com l'any passat que amb 30 pocs es van salvar o que en facin falta 41 o 42. ja veurem com va la segona volta que jo considero que és on serà més difícil sumar. Hem vist experiències d'Espanyol i Eibar que després han patit molt.

Resten 7 partits abans de Nadal. Han preparat algun tipus de preparació física especial?

No. Tenim microcicles programats. En Jord9i (Balcells) i el míster ho controlen ells i no variem res. En funció de si tenim partit entre setmana o la setmana és més curta o no, canviem el microcicle, però la idea és la mateixa.

Si es remunta contra el Llevant, el gener es comprimirà molt. Interessa passar ronda a la Copa?

A mi m'interessaria molt passar una ronda més. És complicat perquè anem amb un 0-2. No ho descartem. Sortirem a competir i ja veurem. Si el calendari es comprimeix al gener voldrà que continuem a la Copa i que ho estem fent bé i que els jugadors que juguen aquesta competició ho fan bé.

Això que es diu que hi ha rivals de la seva Lliga i d'altres que són d'una altra, ho comparteix?

De cap manera. Des de petit se somia ser a Primera i els rivals són tots. I més si som capaços de guanyar el Madrid. Podem competir amb tothom. De sortida potser tenim menys opcions contra alguns equips però tots els equips són de la nostra Lliga i que duri molts anys.

Es patirà, no? El missatge al vestidor és que vindran èpoques de vaques magres?

Tothom n'és conscient. Considero que tocarà patir i estar barallant-nos amb el grupet que són a baix. De moment, però, estem demostrant que si fem les coses bé tenim alguna opció d'estar més tranquils. La idea de cares als jugadors és que hem de treballar molt els partits i que hem de continuar fent-ho. Que no ens pensem que per guanyar el Reial Madrid està tot fet. Ja vam demostrar a València contra el Llevant que no és així.

Vostè debuta a Primera com molts jugadors de la plantilla. Quin és el canvi més gros que ha notat?

El canvi principal és en l'aspecte físic i de qualitat. Els futbolistes són molt més ràpids i més forts. Hi ha molts jugadors de Segona A que podrien jugar a Primera però els conjunt i els blocs tenen molta més qualitat. A la màxima categoria si t'equivoques una vegada et fan gol, a Segona A tens una mica més de marge. La gent que juga a Primera és superdotada. A part de ser tècnicment molt bons, físicament són gent molt preparada. Per exemple, Luka Modric, que és un tap de bassa, ningú el podia fer caure i era rapidíssim. Iniesta igual. Són atletes.

Amb quin detall es queda dels partits contra Barça i Madrid?

Vaig veure els futbolistes molt concentrats al túnel de vestidors. Recordo Leo Messi i Cristiano Ronaldo molt mentalitzats, cadascú a la seva manera. Cristiano més al seu aire i Messi xerrant més amb els nostres jugadors. Són professionals i sabien el que es jugaven. De vegades es diu que «el Madrid va venir aquí a passejar-se» i no és així. Van venir a guanyar. Potser no s'esperava el partit que els vam plantejar i ens va sortir bé. El Barça igual. Fins al primer gol en pròpia porta no es va sentir còmode.

Va poder saludar Ernesto Valverde i Zinedine Zdane?

Sí. Els entrenadors sempre donen la mà. Molt amables tots dos, la veritat.

Des que Oriol Alsina el va fitxar del Palamós per ajudar Javi López, que és el segon entrenador del Girona. El cuc de fer de primer el té?

A tots els entrenadors els agradaria ser primers. Ara mateix, però, estic en una situació molt còmoda on soc. Primer perquè soc on soc i després perquè tinc molt bona relació amb el grup de treball que tenim. També ara que s'hi ha afegit més gent. Funcionem molt bé i és quelcom molt important per a les persones. El cuc de ser primer? Sí, però no és cap objectiu que tingui a curt termini i em plantegi. Si puc continuar així i estic content, no em molesta. Potser quan ho deixi tot, em dedicaré a entrenar mainada i a ensenyar-los coses.

A l'estiu va pujar a les Agudes un parell de cops per celebrar l'ascens. Ha fet alguna altra promesa si s'aconsegueix la permanència?

Sí, però no la puc pas dir. Hi ha un hashtag que vaig ficant de tant en tant a Twitter que anirem esbrinant a veure què és. És una idea que va sorgir aquell dia a les Agudes i tant de bo la puguem complir abans d'acabar la Lliga, que seria collonut.

Se'n parla de l'enrenou polític que es viu a Catalunya al vestidor?

Es nota perquè els de fora en parlen i pregunten. Els d'aquí responem des del punt de vista de cadascú i la veritat és que no hi ha cap problema. Al contrari. Es porta amb tota la normalitat.