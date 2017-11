El Girona s'entrena a Riudarenes sense Pere Pons

El Girona s'ha entrenat aquest matí a Riudarenes amb les absències de Pedro Alcalá, Farid Boulaya i Pere Pons. Pablo Machín ha dirigit una sessió intensa però no gaire llarga d'entrenament a l'espera que es reincorporin els internacionals Stuani, Kayode i Maffeo que aquest vespre tenen partits. Pere Pons arrossega molèsties i ha treballat en solitari sense trepitjar la gespa. No obstant això, el club no ha específic l'estat físic del jugador ni si estarà diponible contra la Reial Societat divendres.

Si demà Pons no es reintegra a la feina, tindrà molt poques opcions de jugar contra el conjunt basc divendres. Si finalment es confirmés la seva baixa, David Timor tindria l'oportunitat d'entrar a l'onze titular.