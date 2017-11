Un repte més per brillar al Girona

La victòria contra el Madrid i la sèrie de tres triomfs consecutius que ha encadenat el Girona les últimes jornades han convertit els de Pablo Machín en l'equip de moda del moment.La revelació segurament encara no perquè tot just es porten 11 jornades disputades. L'aturada de la competició pels partits de seleccions no ha frenat les bones sensacions que el Girona està deixant en aquest primer tram de temporada, ja que alguns dels seus jugadors internacionals estan sent protagonistes. El cas més destacat ha estat el de Yassine Bounou que dissabte al vespre va aconseguir al bitllet per al Mundial de Rússia amb el Marroc. El porter gironí va ser suplent però és un habitual de les convocatòries del tècnic Hervé Renard i sembla tenir garantit un lloc a la llista final per al Mundial. Sobretot si continua sent titular i acumulant victòries amb el Girona. Stuani, Kayode i els tres colombians també opten, amb més o menys possibilitats a ser a Rússia aquest estiu. Amb aquest llaminer al·licient a l'horitzó, el seu rendiment amb el Girona se'n podria veure beneficiat d'aquí a final de curs.

Mentre Bounou ja és a terres gironines i ahir ja es va entrenar a les ordres de Pablo Machín, Kayode, Stuani i Maffeo disputen avui un nou partit amb les seves seleccions. El davanter uruguaià està totalment recuperat de les molèsties -«fatiga muscular», segons el metge de la selecció- que li van impedir participar al partit de divendres passat contra Polònia i en principi avui hauria de ser titular (20.45). Stuani també ha estat un fix a les convocatòries d'Òscar Washington Tabarez i els seus gols amb el Girona, units a la seva veterania i ascensió al vestidor charrúa també semblarien tenir-li un lloc reservat a la gran cita. Stuani i Bounou són els que tenen més números de ser a Rússia aquest estiu. No són els únics, ja que amb Nigèria classificada, Larry Kayode manté opcions de ser a la convocatòria final. En aquest sentit, el davanter cedit pel City ha aprofitat la lesió d'Ighalo per tornar a la selecció. Així, després que divendres no jugués contra Algèria, avui podria tenir minuts contra l'Argentina (17.30). Tot i això, perquè Kayode sigui a Rússia haurà de millorar molt les seves prestacions al Girona, sobretot en matèria golejadora. També té partit avui Pablo Maffeo amb Espanya sub-21, contra Eslovàquia a Cartagena (21.50, Tele 5).

Una mica més complicat que Stuani, Bounou i Kayode ho tenen per ser al Mundial els tres colombians de l'equip. L'equip cafeter ja té el bitllet des de fa dies per a la cita mundialista però ni Bernardo, ni Mojica ni Marlos Moreno han participat a la complicadíssima fase de classificació sud-americana. De fet, Colòmbia va jugar dissabte un amistós amb Corea del Sud i avui ho fa davant la Xina sense cap dels tres gironins a la convocatòria. En aquest sentit, mentre Mojica entra intermitentment als plans de Machín, Marlos pràcticament no compta per al sorià i té força difícil tornar als plans del seleccionador, José Pekerman. Tot i això, Moreno és l'únic dels tres que ha participat a la fase de classificació per al Mundial (3 partits). Mojica ha estat citat 3 cops sense jugar cap partit en aquesta fase. De la seva banda Bernardo, indiscutible al Girona, no va a la selecció des del 2015 quan va ser citat contra l'Argentina sense arribar a jugar. El central és l'únic que no ha debutat amb la selecció.