«Estem parlant amb els agents de Granell perquè es quedi més anys amb nosaltres»

A un mes i mig de l'obertura del mercat d'hivern, el màxim responsable esportiu del Girona s'estima més no pensar-hi encara. Tot i això, és conscient que hi pot haver moviments tant d'entrada com de sortida per millorar i fer créixer l'equip. Cárcel aposta per gaudir de les tres victòries seguides sense però creure-s'ho gaire perquè en qualsevol moment poden tornar els mals resultats. Pel que fa a la renovació de Granell, el director esportiu blanc-i-vermell reconeix converses amb els seus agents i la voluntat d'allargar el contracte del gironí.



L'equip anava llançat amb tres victòries consecutives. Potser no era el millor moment per aturar-se.

Mai se sap. La dinàmica de l'equip les últimes jornades havia canviat pel que fa a resultats més que pas de joc. Abans també jugava bé però els triomfs ens donen estabilitat i confiança per continuar fent el que fem. Estem contents però sabem que veníem de fer 2 punts de 18 i semblava que estiguéssim nerviosos. No podem oblidar que ens pot tornar a passar.

Deia Jordi Guerrero l'altre dia que a l'estiu hauria signat tenir 6 punts les 10 primeres jornades. Vostè s'imaginava haver-ne fet 15?

És un número que hauríem signat tots. Veient com l'equip ha competit, també em creuria tenir-ne algun altre. Això espanta una mica perquè realment hem fet mèrits per haver sumat més punts. Hem d'estar molt atents i ser conscients que no podem abaixar gens els braços i mantenir aquesta manera de rendir. Estem contents i a la vegada en situació d'alerta constant, perquè l'objectiu és fer els punts per salvar la categoria al més de pressa possible. Ara el més important és intentar guanyar la Reial Societat.

Es diu que el Girona és l'equip de moda i la revelació de la temporada. Hi està d'acord?

No hi crec, en això. Fa tres setmanes hi havia dubtes i ara som l'equip de moda. Volem mantenir la manera d'entrenar i competir i jugar com fins ara.

La victòria contra el Madrid va tenir un gran ressò. Quina sensació li va deixar?

Fer el que vam fer és un premi a la trajectòria d'aquest any. Per guanyar el Madrid cal haver fet coses molt bé els últims anys. Considero que la repercussió d'aquell partit és més elevada que fins i tot un ascens a Primera. Vam guanyar el campió d'Europa i un dels equips més forts del món. Potser va quedar més la sensació de felicitat. A mi el que més em va agradar és que vaig patir molt durant la setmana següent abans de jugar contra el Llevant. Tornàvem a la nostra Lliga, contra un equip que competiria al màxim nivell contra nosaltres i ho vam fer molt bé. Em quedo més amb la victòria contra el Llevant que amb la del Reial Madrid.

Ara que parla de la seva Lliga, és dels que creuen que n'hi ha dues?

Per mi, n'hi ha mil, de lligues. Hi ha els que juguen per guanyar, per entrar a Europa, per estar a zona tranquil·la i per evitar el descens. Una altra cosa és que cadascú amb el seu rendiment setmanal intenti posicionar-se en una lliga superior a la que ha de jugar. Amb això hem de tocar molt de peus a terra. La clau és això. Ara tenim un partit molt difícil davant un dels equips que més bé juguen.

Segueix tenint assumit que tocarà patir?

Sí, perquè, sense anar més lluny, jo ja ho he fet. Jugant bé veia que l'equip no guanyava i això genera vertigen. Els altres, per qualitat o detalls, ens feien mal i em deixava una sensació de voler i no poder. Ara després d'aquest 3 de 3, respirem una mica pensant que tenim un petit marge però no hi vull ni pensar. Només em centro a continuar sumant però estic segur que la Lliga serà llarga i cada cop serà més difícil sumar.

Abans de Nadal s'ha de resoldre l'eliminatòria de Copa contra el Llevant. Interessa remuntar el 0-2 o fa més nosa que servei, la Copa?

Sincerament jo volia guanyar el partit d'anada. Per mantenir sinergies positives i veure com els jugadors menys habituals podien entrar en qualsevol moment a l'equip. Des d'aquesta perspectiva sí que vull passar aquesta eliminatòria de Copa. Si em diu que la Copa ha de ser un objectiu, doncs no. Ho és més per tema de posicionar futbolistes que no pas per fer el que va fer l'Alabès, que és quelcom molt bonic de viure. No és un objectiu que em marqui ara mateix.

Parla de jugadors poc habituals, un d'ells és Boulaya. Fa poc va dir que tenia en compte la possibilitat de cedir-lo. S'ha avançat en aquesta via?

Estem en un moment de temporada en què d'aquí a un mes sabrem moltes coses. Veurem quins jugadors realment no estan tenint protagonisme, quins són allà trucant a la porta de la titularitat. Quins es mantenen i quins surten de l'equip per rendiment. Fins ara considero que el més posititiu és que l'equip manté el rendiment. Els que juguen saben que no poden abaixar els braços perquè al darrere tenen gent que pressiona. Això fa que en una plantilla llarga com la nostra hi hagi jugadors que aprofiten molt bé les oportunitats i que d'altres treballin força bé per entrar però la dificultat és alta. Pel que fa a noms com Boulaya, Marlos Moreno o Eloi Amagat, que estan tenint un protagonisme baix, haurem de veure si ells volen marxar o si és millor buscar una cessió. Ho haurem de valorar. A dia d'avui no vull pensar-hi encara. Tot i això estem oberts una miqueta a veure cada setmana el que passa.

La porta per sortir és oberta així?

Potser per l'interès del mateix jugador, que necessita minuts i veu que aquí tenen poques oportunitats. O bé perquè nosaltres pensem que és el millor per tal de tornar a agafar un estat òptim de rendiment. Ara mateix, però, tot és canviant. Per exemple, amb Ramalho hi havia la sensació que sortiria aquest estiu i ha hagut de jugar partits importants, perquè el seu rendiment als entrenaments ha convençut el míster.

A l'estiu va quedar pendent el cinquè carriler. Segueixen buscant-lo amb vistes al gener?

La idea és intentar créixer i fer millor l'equip si és possible. Mirarem com està el mercat i si creiem que podem fer millor equip, ho intentarem. Hem de tenir els màxims d'arguments possibles. També pensant en incorporacions que ens poden ajudar en la nostra idea de fer un projecte a mitjà-llarg termini. Si és així, per què no plantejar-se-les? Al carril, a dia d'avui, però, tenim tres homes protagonistes perquè Planas no ho està sent tant. He sentit que cal buscar un carriler dretà. Si en tenim dos, Maffeo i Aday, que juga per l'esquerra. Dubto que gaires carrilers dretans vulguin venir al Girona sabent que hi són ells dos i juguen.

Sandaza està sense fitxa al Qatar. Hi ha la possibilitat que hagi de tornar al gener?

En Fran està cedit tot l'any allà. L'han deixat sense fitxa però té contracte i una possibilitat és que al proper mercat l'hi tramitin. Ara mateix no estem oberts a la tornada de cap jugador.

A partir del gener, Àlex Granell serà lliure per negociar amb qualsevol equip. Han parlat amb ell de la seva renovació?

Granell està parlant sol pel que fa a rendiment. Ha fet una primera fase de la Lliga brutal a un nivell molt bo. Estic molt content. Ha parlat sol al terreny de joc, amb les seves bones actuacions. Hem parlat amb els seus representants. La nostra idea és intentar que es quedi amb nosaltres més anys. N'estem parlant i s'està valorant. Sí que és veritat que de la nostra part hi ha una clàusula que creiem que el jugador pot estar amb nosaltres un any més si som a Primera Divisió. Tot i això, no volem arribar a aquí i intentar que hi hagi una renovació pel seu rendiment, no pas per res més. Així estem, treballant-hi.

Parlant del Peralada, estan satisfets de com li va en el debut a Segona B?

Ha estat un inici difícil després d'una pretemporada complicada. L'ascens va ser a última hora i molts jugadors estaven amb el primer equip. Després hi va haver problemes de papers. De mica en mica l'equip ofereix un to més optimista de joc i futbol. Cal tenir paciència. S'estan fent les coses bé.

Caldrà reforçar el filial?

Dependrà del pressupost. És clar que volem millorar. La idea és continuar creixent. Semblava que sortíem però vam tornar a caure a baix en perdre amb Ontinyent i Saguntí. Hem de donar-los temps.

La setmana passada va ser a Manchester en una trobada de tots els clubs de City Group. Estan contents els propietaris amb el rendiment del Girona?

Com a part de la propietat estan amb ganes de millorar i fer créixer l'entitat. Cada setmana tinc videoconferències amb ells per parlar una mica de tot, de l'equip, les sensacions, jugadors que ells tenen... Després de tres partits guanyats les sensacions són molt més bones que no pas fa tres setmanes. Tot i això cal ser conscients i realistes que venim de fer 2 de 18 punts i amb dubtes. També ara que N'hem fet 9 de 9 cal ser realistes i continuar treballant així fins a sumar els punts fins a l'objectiu.