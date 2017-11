Pere Pons continua sense entrenar-se i podria estar tres setmanes de baixa

Pere Pons no jugarà demà amb el Girona contra la Reial Societat. I és molt probable que tampoc ho faci en la següent jornada, al camp del Betis. El migcampista de Sant Martí Vell pateix unes molèsties musculars des de l'entrenament de divendres passat que el mantindran fora dels camps entre dues i tres setmanes. Avui, quan Pablo Machín faci la prèvia del proper partit, es tindran més detalls de la lesió perquè el club no té previst emetre cap comunicat. Les alarmes van saltar dimarts, en una sessió oberta durant el primer quart d'hora, en descobrir-se que Pons no s'exercitava amb el grup. Ahir tampoc ho va fer.

Sense un dels seus jugadors franquícia, Machín prepara la visita de la Reial, on el Girona buscarà la quarta victòria consecutiva després d'haver superat el Deportivo, el Madrid i el Llevant. El valencià David Timor es perfila ara com el principal candidat a rellevar Pere Pons, fent possiblement parella amb Àlex Granell. Després d'un inici de temporada amb certs dubtes, el migcampista de Sant Martí Vell havia crescut molt i el seu rendiment en els dos darrers partits de Lliga, davant el Reial Madrid i Llevant, havia sigut espectacular.

Per altra banda el tècnic només té el dia d'avui per preparar el partit de demà a la nit (21.00) amb tots els disponibles de la plantilla. Els partits internacionals han fet que ahir, tot i que ja van arribar a Girona, ni Stuani ni Maffeo s'excercitéssin amb el grup a Riudarenes. Avui se'ls espera a ells i també a Kayode, que ve de Rússia, on va jugar els últims tres minuts de la victòria de Nigèria sobre l'Argentina en un amistós (2-4).