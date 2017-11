Pere Pons, amb problemes físics, no s'entrena i és dubte per jugar divendres

El Girona continua preparant el partit de demà a Montilivi contra la Reial Societat i ahir va exercitar-se a Riudarenes. Ho va fer amb les baixes de Pedro Alcalá, que continua recuperant-se de l'operació al turmell, Boulaya, malalt, i de Pere Pons. El migcampista de Sant Martí Vell va treballar sol en un dels compartiments de la Zona Esportiva de Riudarenes fent recuperació d'uns problemes físics. El club no va informar de l'estat físic del futbolista ni de quin tipus de dolència es tractava. Així, caldrà veure si Pons s'entrena avui, ja que si no ho fa, voldria dir que serà baixa contra la Reial. Si es confirmés la seva absència, Aleix Garcia i, sobretot, David Timor, optarien a ocupar el seu lloc.

Mentrestant, el porter Yassine Bounou , va celebrar la classificació pel Mundial del Marroc, la seva selecció. «Estic molt content, és una fita històrica i molt important per a la selecció», va destacar el porter, que també va assenyalar que «el component emocional d'anar amb la selecció és molt fort». Segons Bounou, al seu país «tothom va gaudir amb la classificació per al Mundial: els jugadors, els dirigents i el poble».

Bounou, que és suplent amb el Marroc, s'ha mostrat determinat a lluitar per fer-se amb la titularitat en la selecció, tal com va aconseguir fa unes quantes setmanes amb el Girona, per al que ha apuntat com a claus a «entrenar-se i estar concentrat el dia a dia». En aquest sentit, resulta curiós que Bounou, titular amb el Girona a Primera Divisió, sigui suplent amb la selecció on el titular és Munir, que no és habitual a Segona Divisió A amb el Numància (juga el basc Aitor Fernández).