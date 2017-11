Els defenses més golejadors de la Lliga, cara a cara a Montilivi

Girona i Reial Societat, a més d'estar situats a la part alta de la classificació, compten amb les defenses més golejadores de la Primera Divisió. Els defenses de l'equip entrenat per Pablo Machín han aconseguit tres gols, els aconseguits per Pedro Alcalá (contra el Màlaga), Juanpe (al camp del Celta) i Aday Benítez, que va marcar de penal en la victòria contra el Deportivo a Riazor. D'altra banda, en els primers onze partits, els defenses de l'equip basc ja han celebrat un total de cinc gols: dos d'Aritz Elustondo, dos més de Diego Llorente i un de Kevin Rodrigues. Aquestes xifres golejadores de les defenses de tots dos conjunts s'expliquen pel seu encert en les jugades d'estratègia i per la profunditat ofensiva dels seus laterals