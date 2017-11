Machín ha dirigit el 40% dels partits del Girona a l´elit

Pablo Machín és, sens dubte, el nom propi d'aquest Girona. Del present i del passat, perquè des que va arribar a Montilivi el 10 de març de 2014, no s'ha mogut de la banqueta i ha sigut capaç de batre tots els records i objectius. Primer salvant en els últims 13 partits d'aquella temporada 2013/14 un equip que tenia un peu i mig a Segona B (claus els dos últims triomfs, a Ponferrada, 1-2, i a casa contra el Dépor, 3-1). I després perquè amb ell d'entrenador, l'equip va passar definitivament a ser un dels clars aspirants a l'ascens a Primera, assolit finalment el juny passat després de dos intents fallits el 2015 i el 2016. Camí de complir el seu quart aniversari com a tècnic del Girona, resulta evident que Machín és el preparador que més partits ha dirigit en aquesta dècada al futbol professional. 156, per ser exactes, un 40% dels 399 que s'han jugat fins a data d'avui.

L'arribada del sorià, una decisió personal de l'aleshores director esportiu Oriol Alsina, com a carta desesperada per no baixar a Segona B, ha estabilitzat una posició, la d'entrenador, que com el club n'havia vist de tots colors. Entre el 2008 i el març del 2014 el Girona havia tingut nou entrenadors. Des d'aquell moment, només Machín, que a més a més, té contracte fins el 2019. Per darrere de l'expreparador del Numància, en el rànquing de tècnics amb més partits, hi apareix Raül Agné, amb 99. Amb ell es va assolir l'ascens a Segona A el 2008 en un curs marcat pels gravíssims problemes econòmics. Amb Agné es va redebutar a Segona, però no va acabar la temporada, ho van fer Javi Salamero i Miquel Olmo, després que una ratxa de 5 derrotes fes encendre les alarmes. L'exdefensa va tenir una segona etapa al club de Montilivi. La campanya 2010/11 la va salvar fent somiar per primer cop el Girona en un possible play-off, sobretot després d'aquell 2-0 contra el Granada a l'estadi, davant 9.300 espectadors, en una nit en què hi va haver overbooking i van tancar-se les portes degut a l'escampada massiva d'invitacions. La temporada següent, però, els resultats no van acompanyar i va acabar destituït.

Joan Francesc Ferrer Rubi també té el seu racó a la història del Girona al futbol professional. Amb 46 partits dirigits tanca el podi amb Machín i Agné. Rubi era l'ajudant de Javi Salamero que la temporada 2011/12 va obrar una miraculosa permanència. L'ara entrenador del Llagostera B no va arribar a un acord per renovar i el club va confiar en el tècnic del Maresme. Va classificar l'equip per al seu primer play-off d'ascens a Primera, malgrat patir també molts problemes econòmics. Per darrere hi apareix Narcís Julià, que ocupava la banqueta quan en l'últim partit de lliga de la campanya 2009/10 un penal transformat per Kiko Ratón de manera miraculosa evitava un descens a Segona B que hauria amenaçat molt seriosament el futur del club, novament arruinat. Ja amb menor incidència figuren en la nòmina de deu entrenadors que han passat per Girona en aquesta etapa Ricardo Rodríguez, Javi López, Josu Uribe i Cristóbal Parralo.