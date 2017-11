Pablo Machín diu que el Girona rebrà la Reial Societat "en un bon moment"

"Estem en un bon moment, portem una bona ratxa per encarar el partit de la millor manera possible", ha assegurat aquest migdia l'entrenador del Girona, Pablo Machín, en la roda de premsa prèvia al duel de demà contra la Reial Societat. Els blanc-i-vermells porten tres triomfs seguits (Deportivo, Madrid i Llevant) i volen allargar la ratxa. Qui amb tota probabilitat no jugarà és Pere Pons. Machín no ha entrat a valorar el seu estat físic i s'ha limitat a dir que era "dubte" però que "tenia difícil" poder arribar al duel. Tampoc ha donat pistes sobre qui el suplirà a l'onze, si Aleix Garcia o Timor, al·legant que encara quedava un darrer entrenament (demà al matí) per acabar de prendre decisions.

Segons el tècnic "La Reial Societat ens ho posarà complicat, té futbolistes de molta qualitat". Ha definit el rival de demà com un bloc "amb molta joventut, qualitat i energia, que vol tenir la pilota i sol generar futbol des del darrere", i n'ha elogiat el seu poder "ofensiu". El d'aquest matí ha sigut el primer entrenament que ha pogut fer el Girona per preparar la nova jornada de lliga amb tots els internacionals (Bounou havia arribat a principi de setmana però Stuani, Maffeo i Kayode, encara no). En aquest sentit Machín ha dit que "vull pensar que els jugadors que han estat a les seleccions han arribat bé" i en aquest sentit va posar l'exemple de Maffeo, que ha tingut grans actuacions amb Espanya sub-21: "veient-lo en els dos partits que ha disputat entenc que segueix en un molt bon moment i que ens podrà ajudar".

El Girona afronta el partit amb un coixí de 9 punts de marge sobre els llocs de descens. Els tres triomfs seguits han disparat l'equip, que ara és desè a la classificació. El tècnic ha destacat que "hem fet els punts que hem fet però no sabem quants en caldran per salvar la categoria, que és el nostre objectiu, i que per a nosaltres seria com jugar la Champions. Hem fet un bon inici, tots hauríem firmat tenir aquest marge de 9 punts sobre el descens... però en el fons 9 punts només són tres partits".

Machín, durant la roda de premsa, també ha parlat de l'estat físic d'Alcalá, que està de baixa després d'haver-se operat al turmell el 3 d'octubre passat. Al central li van practicar una artroscòpia que va servir per extirpar-li la cua de l'astràgal hipertròfica, el que li havia provocat una inflamació del tendó del flexor del primer dit del peu. El diagnòstic era que estigués de baixa entre quatre i sis setmanes, però el tècnic ha admès aquest migdia que podrien ser més. "El seu procès de recuperació va lent, han sortit complicacions i haurem de tenir paciència", ha subratllat.

El tècnic també ha tingut paraules per l'efemeride que celebrarà demà el Girona: el seu partit 400 a la lliga professional. "Tant de bo en poguem celebrar molts més", ha assegurat.