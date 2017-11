Bernardo veu la cinquena groga i no jugarà contra el Betis

Amb la baixa indefinida d'Alcalá per lesió, una de les preocupacions de Pablo Machín era evitar que algun dels dos centrals a una targeta de la suspensió (Bernardo i Juanpe) veies una groga. El colombià es perdrà el partit de dissabte que ve al camp del Betis després de ser amonestat en la darrera acció de la primera part, en una falta molt protestada tant pel jugador com pels aficionats. Amb cinc grogues serà castigat per un partit i la seva baixa l'haurà de cobrir probablement Ramalho