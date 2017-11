Bon empat del Girona contra la Reial Societat

Els jugadors del Girona creuen en el que fan. Tenen les idees molt clares i no abaixen mai els braços. I això acaba sent una virtut molt important a Primera Divisió. Una pilota que molts haurien donat per perduda, Portu l'ha perseguit per evitar que s'escapés per la línia de fons i treure una centrada que Stuani ha acabat convertint en gol. Un 1-1 que ha servit al Girona per encadenar la quarta jornada consecutiva sense perdre i salvar un partit que se li havia posat costa amunt molt aviat amb el 0-1 de Willian Jose en el minut 6 de la primera meitat. Poc després, una gran aturada de Bono quan Januzaj ja es veia fent el segon gol de la Reial Societat ha acabat d'assegurar un empat que deixa el Girona amb 16 punts i seguint fent camí cap al somni d'assolir la permanència a Primera Divisió

Amb el valencià David Timor en el lloc del lesionat Pere Pons i Mojica deixant Aday a la banqueta en el carril esquerre, el Girona ha semblat sortir decidit pel partit. Abans d'arribar al tercer minut de partit, una de les habituals jugades de Portu per la banda han generat les primeres sensacions de perill. La centrada del futbolista del Girona no ha acabat trobant cap rematador, però l'afició de Montilivi començava a mirar el partit amb optimisme. Aquell optimisme que només donen tres victòries consecutives i, sobretot, el dolç record de l'últim cop que els aficionats del Girona havien estat a Montilivi: el dia de la històrica victòria contra el Madrid. Cinc minuts de partit i els futbolistes de la Reial Societat continuaven sense entrar en el partit. Fins que el Girona els hi ha ficat. De cop. Pilota perduda per Àlex Granell i mostra de qualitat de la Reial. Ràpida, i mortal, passada d'Oyarzabal a l'esquena dels centrals locals i brillant definició de Willian Jose que, sense que Juanpe i Bernardo sabessin aturar-lo, va clavar la pilota al fons de la porteria de Bono (0-1, m.6).

El guió de Pablo Machín ha quedat esparracat només de començar. Obligat a remar amb el vent en contra, el Girona ha perdut l'espurna amb que havia sortit al camp i, a poc a poc, la classe dels jugadors de la Reial Societat s'ha anat apoderant del control de la pilota mentre els futbolistes a córrer. I a no parar de córrer. Els bascos han arriscat poc. Ben poc. No els hi ha fet falta. Intentaven controlar el joc, sense perdre mai la posició al darrere amb Illarramendi i Zurutuza protegint la línia de quatre defenses, i confiant que les aparicions de Januzaj i, sobretot, d'Oyarzabal generarien perill. El basc ha deixat un parell de mostres més del seu talent, però ni les seves accions, ni una jugada personal de l'incansable Maffeo, han pogut fer tornar a moure el marcador abans del descans. La jugada de Maffeo va acabar provocant l'únic xut entre els tres pals del Girona a la primera meitat.

Un cop superat el descans, el guió del partit va anar canviat a poc a poc. A la Reial Societat ja li estava bé el que es veia sobre el camp, però el Girona ha buscat la manera de canviar-ho. Els gironins han començat intentant per l'esquerra amb Mojica, però, primer, el gol ha estat més a prop a l'altra porteria en una acció de Januzaj que Oyarzabal no ha sabut resoldre bé a l'àrea petita. El partit se li podria haver posat molta costa amunt al Girona que, però, ha aconseguit fer un pas endavant per anar a buscar el partit. O com a mínim l'empat. Una passada a l'espai de Borja Garcia ha estat a punt de ser aprofitada per Portu que, pressionat, no ha pogut superar el porter Rulli. El murcià, però, és una d'aquella mena de jugadors que mai abaixen els braços. I, a vegades, obtenen el seu premi. En la següent jugada de no haver pogut superar Rulli, Portu ha perseguit una pilota que molts haurien donat per perduda. Ha aconseguit arribar-hi abans que sortís per la línia de fons per acabar centrant. Una centrada molt forçada al segon pal on, molt atent, Stuani ha rematat amb el cap. Empat, 1-1 en el minut 63, i Stuani ha esclatat d'alegria per celebrar el setè gol del davanter uruguaià aquesta temporada.

Llavors les presses han estat per a la Reial Societat. Els bascos han vist com se'ls hi escapava de les mans una victòria que pensaven tenir controlada. La Reial Societat ha buscat tornar a capgirar el partit de manera ràpida. I, de fet, ho hauria aconseguit de no haver estat per una gran aturada de Bono quan Januzaj s'havia quedat sol davant seu. La Reial Societat ha collat fort durant uns minuts. Però no ha marcat i el Girona ha pogut acabar respirant.