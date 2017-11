El Girona rep en «un bon moment» la Reial Societat

Haurà anat bé l'obligada aturada de la Lliga pels partits de seleccions? Aquesta és la pregunta del milió per a uns seguidors del Girona que encara es pessiguen per comprovar que la ratxa de tres triomfs seguits a Primera és real, però també per al mateix cos tècnic i jugadors. Ahir Pablo Machín va considerar que la Reial Societat arriba «en un bon moment», i malgrat advertir que es tracta d'un dels rivals «que més bon futbol fan» a la categoria, està convençut que la ratxa es pot allargar. Això sí, no va amagar que l'incomodava no haver pogut preparar el partit amb tots els internacionals fins ahir. Bounou va arribar a principi de setmana, no així Stuani, Maffeo i Kayode. «Vull pensar que els jugadors que han estat amb les seleccions han arribat bé», va destacar, posant l'exemple de Maffeo, a qui va aplaudir per les seves actuacions amb Espanya sub-21.

Poques pistes va donar l'entrenador de l'onze que presentarà. Ni sobre Pere Pons, que està descartat, però del qual es va limitar a dir que «té molt difícil jugar». Machín va dir que encara volia veure els seus futbolistes en la sessió preparatòria que faran aquest matí, per acabar d'avaluar l'estat físic dels futbolistes internacionals, bàsicament. Així, un dels principals dubtes se situa al mig del camp. Sense Pons, dos jugadors pugnen per fer parella amb Granell: Timor i Aleix Garcia. El primer, superada la lesió que el va tenir inactiu els primers partits de temporada, ha estat entrant en les últimes jornades com a primer canvi des de la banqueta «per donar solidesa a l'equip amb el marcador a favor». Machín va explicar que n'espera molt, de l'exjugador del Leganés: «Ens ajuda molt però encara està agafant el seu veritable nivell. Quan el tingui farem un salt endavant».

Amb la visita de la Reial Societat, el Girona tanca els enfrontaments contra els rivals europeus en aquesta primera volta. Fins ara ha aconseguit derrotar el Madrid i empatar amb l'Atlètic, però ha perdut contra el Barça, el Sevilla, el Vila-real i l'Athletic. Sobre el rival d'aquesta nit va advertir que «ens ho posarà complicat, té futbolistes de molta qualitat, són un bloc amb molta joventut, qualitat i energia, que vol tenir la pilota i sol generar futbol des del darrere, amb un gran poder ofensiu».

El partit d'aquesta nit formarà part de la història del Girona. Serà el número 400 al futbol professional, des de l'ascens a Segona l'estiu de 2008. Machín, preguntat per l'efemèride, es va mostrar «sorprès»: «Ës una dada molt meritòria però el més important és que puguem gaudir-ne per molt temps», va subratllar.

Els bascos arriben a Montilivi en un gran moment, amb cinc victòries i dos empats en els vuit últims partits que han jugat entre Lliga, Lliga Europa i Copa. Eusebio Sacristán té disponibles tots els seus jugadors, menys Imanol Agirretxe i Ion Guridi, i el mexicà Carlos Vela, amb gastroenteritis, va quedar fora de la convocatòria. La Reial Societat va viatjar ahir al vespre en un vol xàrter a Girona. Tot apunta a un mig camp amb Illarramendi, Zurutuza i Xabi Prieto com a eix del futbol ofensiu del seu equip. El gran moment dels donostiarres s'evidencia en atac, ja que és el tercer màxim golejador de la Lliga Santander, i fora de casa on és temible, amb dues derrotes lluny d'Anoeta en tota la temporada. A més, la Reial ha marcat almenys un gol en tots els seus partits excepte al camp del Llevant. La Reial està dos punts per sobre del Girona. Si els locals guanyen podrien disparar la seva ambició: superarien els d'Eusebio i estarien cada cop més lluny de baix i més a prop, per increïble que sigui, dels llocs europeus.