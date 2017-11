Machín alerta que el procés de recuperació d´Alcalá «va lent»

Machín, durant la roda de premsa, també va parlar de l'estat físic d'Alcalá, que està de baixa després d'haver-se operat el turmell el 3 d'octubre passat. Al central li van practicar una artroscòpia que va servir per extirpar-li la cua de l'astràgal hipertròfica, cosa que li havia provocat una inflamació del tendó del flexor del primer dit del peu. El diagnòstic era que estigués de baixa entre quatre i sis setmanes, però el tècnic va admetre ahir al migdia que podrien ser més. «El seu procés de recuperació va lent, han sortit complicacions i haurem de tenir paciència», va subratllar.

En paral·lel a aquesta situació, l'entrenador no va amagar la seva preocupació per la situació de Bernardo i Juanpe, dos centrals titulars que estan a una targeta de la suspensió. «Si els perdem a tots dos, tindrem dificultats. Intentarem que no ens afecti, però no acabo de veure com pot ser que passem de ser els guanyadors del premi Joc Net a Segona i que ara siguem els més amonestats de la categoria», va apuntar.

De totes maneres, el tècnic va dir que no valen «excuses» i en aquest sentit també va parlar de l'horari, poc habitual per al Girona, per afrontar la visita de la Reial Societat. I tot just és el principi, perquè el proper partit a casa (Alabès) serà en dilluns i la següent jornada, al camp de l'Espanyol, també. «Hem de ser professionals. Això que per a nosaltres ara ens pot semblar dolent, que ens posin aquests horaris ens permet que siguem uns privilegiats en la nostra feina perquè gran part dels pressupostos dels clubs els cobreixen els diners que paguen les televisions. Ens hi hem d'adaptar», va considerar Machín.

El Girona afronta el partit amb un coixí de 9 punts de marge sobre els llocs de descens. Els tres triomfs seguits han disparat l'equip, que ara és desè a la classificació. El tècnic va destacar que «hem fet els punts que hem fet però no sabem quants en caldran per salvar la categoria, que és el nostre objectiu, i que per a nosaltres seria com jugar la Champions. Hem fet un bon inici, tots hauríem firmat tenir aquest marge de 9 punts sobre el descens... però en el fons 9 punts només són tres partits».