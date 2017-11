Machín: «Hem aconseguit fer una mica menys bona la Reial»

Sumar un punt davant un rival que, per a Pablo Machín, és dels que «més futbol té a la Lliga», sempre s'ha d'acabar donant per bo i així ho va admetre l'entrenador del Girona que, però, va deixar clar que «nosaltres hem anat a buscar la victòria des del primer moment, tant a la primera part com a la segona, i encara que ells ens hagin exigit molt a la primera crec que hem acabat fent a la Reial Societat una mica menys bons del que realment són».

Pablo Machín va explicar que s'havia decidit per David Timor per jugar en el lloc del lesionat Pere Pons en detriment d'Aleix Garcia perquè el valencià «és físicament el jugador de la plantilla que pot ser més similar a Pere Pons i contra la Reial Societat, que és un dels equips de la Lliga que més rendiment treu de les jugades a pilota aturada, Timor ens anava molt bé per disputar les pilotes contra un jugador com Xabi Prieto». En el penúltim partit contra el Llevant, Pablo Machín no va esgotar els dos canvis, només en va fer dos, i ahir només un: el d'Aday per Mojica. «Creia que fer canvis només per perdre temps des de la banqueta no ens hauria ajudat. Kayode ens hauria donat més velocitat, però perdíem l'ajuda d'Stuani en les accions a pilota aturada en defensa; a la gent del mig del camp la veia bé...», va explicar Machín, encara que va admetre que «és dur per a la gent que es queda sense entrar».

El Girona ja ha vist passar per Montilivi tots els equips que disputen competició europea i té 10 punts de marge respecte al descens. Un balanç impensable per a molts aquest estiu que, però, Pablo Machín ja es va encarregar de dir que «no ens garanteix res de cara als propers partits». El tècnic del Girona va acabar donant per «bo» el punt perquè «sumar sempre és positiu i més després de no haver abaixat els braços quan hem encaixat molt ràpid el seu gol quan havíem començat bé el partit. Hem de felicitat els jugadors».