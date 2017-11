Bernardo veu la seva cinquena groga i no podrà jugar dissabte al camp del Betis

La quarta jornada sense perdre del Girona va tenir un peatge en forma de cinquena targeta groga de Bernardo, que impedirà al central colombià jugar dissabte vinent al camp del Betis. El Girona arribava al partit d'ahir amb cinc jugadors amb targeta groga i en va caure un: Bernardo. Dos no van jugar (el lesionat Pere Pons i el brasiler Douglas Luiz), un altre dels centrals va aguantar bé els 90 minuts (Juanpe) i Aday tampoc va veure la que hauria estat la seva cinquena groga en l'estona que va jugar a la segona meitat.

Amb Alcalá encara sense recuperar-se de la seva lesió al turmell, la baixa de Bernardo deixa Machín amb poc marge per fer invents dissabte vinent al Benito Villamarín. Li queden tres centrals: Ramalho, Muniesa i Juanpe. Tots tres seran titulars.« Sempre és negatiu perdre un jugador com Bernardo, però esperem no trobar-lo gaire a faltar al camp del Betis. Avui hem aconseguit no trobar gaire a faltar Pere Pons i esperem repetir-ho dissabte», va dir Machín sobre la cinquena targeta groga a Bernardo.

La baixa de Pere Pons obligava ahir Pablo Machín a fer un cosa que no li agrada: canviar les coses que funcionen. El Girona portava tres victòries consecutives i el tècni no podia repetir onze. David Timor va entrar en el lloc de Pons que, pel cap baix, encara es pot perdre un parell de partits més pels seus problemes musculars al bessó, i el tècnic encara va fer una modificació més respecte a l'equip dels últims dies: el colombià Mojica va deixar Aday a la banqueta en el carril esquerre. El jugador de Sentmenat era un dels advertits, té quatre targetes grogues, i Pablo Machín va preferir que ahir no jugués de sortida.

Per cobrir l'absència de Pere Pons, Pablo Machín tenia un parell d'alternatives: David Timor i Aleix Garcia. El tècnic va apostar pel valencià. Un jugador que podia donar més solidesa i múscul al mig del camp i no per Aleix Garcia.«Timor era el jugador que millor podia lluitar les pilotes per dalt amb Xabi Prieto» va dir l'entrenador del Girona per a qui «Timor ha fet un bon partit i no era fàcil perquè feia molt temps que no jugava de titular»