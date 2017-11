Eusebio: «Hem competit el partit per guanyar-lo i hi hem estat a prop»

L'exfutbolista del Dream Team i actual tècnic de la Reial Societat Eusebio Sacristán va acabar donant per bo l'empat d'ahir a Montilivi, tot i recordar que el seu equip havia tingut oportunitats per marcar tant el 0-2 com l'1-2. «Hem competit el partit per guanyar-lo i la realitat és que hem estat a prop de fer-ho. Hem tingut oportunitats per marcar el 0-2 i també l'1-2», va recordar Eusebio en una roda de premsa en què va destacar el paper de Januzaj: «Ens dona molt amb el seu futbol i el seu joc i encara ens donarà més quan tingui l'encert que li ha faltat avui de cara a gol».

Eusebio també va tenir paraules d'elogi per al Girona, un equip que va definir com a «molt atrevit en la seva proposta de futbol». Té molt mèrit el que està fent el Girona en aquests últims anys després de superar situacions tan complicades com les que viure intentan pujar», va dir el tècnic de la Reial Societat, que també va destacar el treball que està fent Pablo Machín.