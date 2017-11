Stuani i Bounou continuen fent mèrits a Girona per anar al Mundial

Cristhian Stuani i Yassine Bounou. Són els dos noms propis del partit d´ahir. L´autor del gol de l´empat, que allargava la ratxa d´imbatibilitat del Girona, i l´encarregat d´evitar que la Reial tornés a avançar-se al marcador amb dues aturades providencials a la segona part, quan el partit ja anava 1-1. L´uruguaià i el marroquí estan fent mèrits des de Girona per disputar l´estiu que ve el Mundial de Rússia amb les seves seleccions, precisament ara que es ve d´una aturada de la lliga per una nova tanda de partits internacionals. Stuani i Bounou són dos dels jugadors del Girona que més clares opcions tenen de participar a la propera Copa del Món. I en el cas del marroquí, l´objectiu pot ser, si segueix amb les seves bones intervencions, prendre la titularitat a Munir (suplent a Segona amb el Numància) a la selecció, el mateix que ja ha fet a Montilivi, en detriment de Gorka Iraizoz.

Stuani ha recuperat a Girona el seu olfacte golejador. Torna a ser un davanter determinant, autor de 7 gols en 10 partits, perquè en les 12 jornades disputades se n´ha perdut dues, contra el Barça per decisió tècnica i davant del Deportivo, a Riazor, per sanció. Stuani va fer dos gols a l´Atlètic, un al Vila-real, un al Celta, un al Madrid, un al Llevant i un a la Reial Societat. Amb la diana d´ahir, encadena tres partits veient porteria i demostrant que és una peça imprescindible. De la resta de davanters, no hi ha notícies. Marlos Moreno continua fora de les convocatòries, i Olunga i Kayode mantenen la seva participació testimonial sortint de la banqueta. I ahir no se´n van moure.

Bounou també viu un moment pletòric. Es va apropiar de la titularitat a Riazor i, des de llavors, n0 s´ha mogut de sota els pals, ni tan sols en el partit de Copa contra el Llevant. I el més destacable és que, casualitat o no, amb ell de porter el Girona ha encadenat la seva millor ratxa en la lliga: 10 punts de 12, triomfs contra Deportivo, Reial Madrid i Llevant, i empat anit contra la Reial Societat. Bounou va salvar l´empat aturant un u contra u davant Januzaj, i poc després resolent una bona ocasió de Oyarzabal. Per primera vegada ahir fins i tot a Montilivi es van sentir càntics dels aficionatscorejant el seu nom.