Stuani: Al ritme dels millors golejadors

Al darrere del moment dolç pel qual travessa el Girona en la seva estrena a Primera Divisió hi ha moltes hores de feina i d'entrenament. Ha costat, i en algun moment hi ha hagut algun dubte, però Pablo Machín i el seu cos tècnic han sabut trobar la fórmula. El Girona ha deixat enrere el període d'adaptació i comença a anar per feina. Els 16 punts en 12 jornades així ho demostren. Montilivi xala cada quinze dies, gaudeix veient el seu equip competir a domicili i també va assaborir l'empat de divendres contra la Reial Societat. Destacar un sol protagonista en aquesta gran ratxa de resultats seria segurament injust però en futbol el que manen són els gols i si hi ha algú realment inspirat en aquesta faceta és Cristhian Stuani. El davanter uruguaià ha vist porteria en els cinc últims partits que ha disputat amb el Girona i s'enfila ja fins als 7 gols aquesta temporada. Stuani ha començat la temporada com un coet i està superant els inicis de curs d'alguns dels millors golejadors del Girona de l'última dècada. Tant és així que davanters de gran record i rendiment dle blanc-i-vermell com ara Despotovic, Corominas, Sandaza i Longo no havien arribat als 7 gols a la Lliga a aquestes altures de competició.

Stuani es va perdre el partit a la Corunya per sanció però venia de marcar a Vigo (3-3) i contra el Vilareal (1-2) i, després de Riazor, ha vist porteria contra el Madrid (2-1), davant el Llevant (1-2) i també divendres amb la Reial Societat (1-1). Per trobar un inici golejador del seu nivell cal remuntar-se tres temporades enrere, quan Felipe Sanchón va començar d'allò més entonat el curs 14-15 i va anotar 8 gols en 12 jornades. El barceloní acabaria amb 11 a final de temporada després de patir una llarga sequera a la segona volta. Qui iguala els números d'Stuani és Roberto Peragón la temporada 10-11. El madrileny duia 7 gols a la 12a jornada gràcies, sobretot, al seu hat-trick contra el Ponferradina. Peragón acabaria el curs amb 11 gols. Més enrere, en la temporada de l'ascens a 2a A, Miki Albert i Jito havien marcat 9 i 5 gols, respectivament, a aquestes altures. El de Gavà es va enfilar fins als 20 gols i a 2a B.

En canvi, Corominas (11-12) i Benja (12-13) en duien 6, mentre que Longo el curs passat, Sandaza (14-15) i Felipe (13-14) 4 i Despotovic (10-11), Acuña (12-13) i Mata (15-16) en sumaven 3.