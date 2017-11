El Betis, proper rival dels gironins, visita demà lpurua per enfrontar-se a l'Eibar

A diferència d'altres jornades en què els rivals del Girona gaudien de més dies de descans abans d'encarar un partit, en la propera jornada serà al revés. El conjunt de Pablo Machín visitarà el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis dissabte que ve (18:30) i ho farà amb dos dies més per preparar el partit dels que haurà tingut el conjunt andalús. I és que el Betis no juga el seu partit d'aquesta dotzena jornada de Lliga fins demà al vespre al camp de l'Eibar (21:00). El conjunt que entrena Quique Setién es desplaçarà demà mateix al matí cap al País Basc i tornaran a terres andaluses al final del partit a Ipurua.