El cedit Rubén Alcaraz marca un gol des del mig del camp amb l´Almeria

L'ascens del Girona a Primera Divisió va deixar sense lloc a l'equip uns quants dels protagonistes de la històrica fita. Alguns futbolistes van haver de fer les maletes definitivament, com Kiko Olivas (Valladolid) o Cristian Herrera (Lugo), mentre que a d'altres, el Girona va estimar-se més cedir-los a Segona A per tenir-los controlats. Van ser els casos de Sebas Coris i Rubén Alcaraz, que aquesta temporada competeixen amb regularitat a l'Osasuna i Almeria, respectivament. El migcampista barceloní va ser el gran protagonista del partit de divendres al Juegos del Mediterráneo contra el Saragossa amb dos gols de bandera (3-0).

L'Almeria arribava a la cita en posicions de descens a Segona B i amb l'entrenador Lluís Miquel Ramis acabat de cessar. El tècnic provisional Fran Fernández va dirigir l'equip divendres a l'espera que Lucas Alcaraz se'n faci càrrec a partir de la setmana que ve. El vespre va ser rodó per a l'Almeria i, sobretot, per a un Alcaraz que es va convertir en el gran protagonista del partit amb els seus gols, els primers de la temporada. El barceloní va fer el 2-0 amb un xut ras i col·locat arran de pal des d'uns 25 metres que superava Christian Álvarez i donava la tranquil·litat als andalusos. El 3-0 seria encara més espectacular. I és que, a punt de complir-se el tercer minut del temps reglamentari, el jugador cedit pel Girona va etzibar un precís cacau des del mig del camp que va batre un resignat Christian Álvarez. Alcaraz, un dels tres capitans escollits per la plantilla, va viure doncs la seva primera gran nit com a jugador de l'Almeria. El seu segon gol sortirà de ben segur en tots els resums de la temporada.

Alcaraz ja va demostrar en les dues temporades que va jugar al Girona que els xuts des de la distància se li donen bé. El curs passat va marcar gols de bella factura, com l'empat 3-3 al camp del Tenerife ja al tram final, al camp del Sevilla Atlètic en la primera jornada o al Coliseum contra el Getafe. Fa dos anys també va perforar la porteria de l'Osasuna amb un altre gran llançament des de la llarga distància. Amb la samarreta de l'Hospitalet també va anotar uns quants gols amb xuts llunyans.