El Girona manté el pols al capdavant de la classificació al guanyar a Cornellà

El Girona segueix amb pas ferm a la categoria i ahir va aconseguir la segona victòria consecutiva. Després d'ensopegar en la darrera sortida al camp del Mallorca, l'equip dirigit per Àlex Marsal tornava a tenir un exigent desplaçament, aquesta vegada a Cornellà, que va solventar amb molta seguretat defensiva i ofici i gràcies a un solitari gol de Pachón a pocs minuts perquè l'àrbitre indiqués el descans. Els gironins van sortir al Nou Municipal de Cornellà convençuts de seguir el bon camí que els está portant a ser un dels equips equips de la categoria. Abans que el partit s'igualés, el Girona va dominar la primera mitja hora de joc i primer Jofre i després Rodrigo van tenir les primeres bones ocasions per marcar. No ho van aconseguir però sí que ho va fer Pachón. Al minut 38, el jugador blanc-i-vermell anotava la diana que acabaria donant tres punts molt importants als de Marsal. Poc després del gol, el Cornellà tenia una gran ocasió per empatar però Angelet rematava al travesser.

A la represa el partit va ser d'anada i tornada i amb molt poc control, però el Girona, que va poder sentenciar en algunes ocasions, va aconseguir aguantar la victòria. El proper cap de setmana reben la visita de la Damm.