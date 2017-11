L'equip descansa avui i demà i dimarts tornarà a la feina

Després de l'empat contra la Reial Societat de divendres al vespre, els jugadors titulars van realitzar ahir una sessió de recuperació mentre que els suplents i no convocats van treballar més intensament. La plantilla del Girona gaudirà avui i demà de dues jornades de descans i no tornarà a la feina fins dimarts per començar a preparar la visita al camp del Betis.