El Girona manté els 9 punts de marge sobre la zona de descens a Segona

El Llevant va enfonsar una mica més el Las Palmas amb un triomf per 0-2 a Gran Canària. elvira urquijo/efe

Superades 12 jornades de la Lliga Santander, pràcticament el primer terç de la competició, el Girona manté els 9 punts de coixí sobre la zona de descens amb què va arribar a l'aturada de la Lliga pels partits internacionals. Tres triomfs seguits més l'empat contra la Reial Societat de divendres passat, o el que és el mateix, un balanç de 10 punts dels últims 12 sumats, amb quatre partits invicte, ha propulsat el bloc de Pablo Machín cap a la zona tranquil·la de la classificació, precisament quan ja ha passat el pitjor calendari (s'ha enfrontat a tots els rivals que juguen a Europa).

Ara els gironins són onzens, han perdut un lloc a la classificació a benefici del Getafe, amb qui està empatat a 16 punts, però té pitjor average general (+5 contra -3). El Girona continua tenint per darrere històrics com el Celta, l'Espanyol, el Llevant i l'Athletic Club.

Ara els llocs de descens els marca el Màlaga, que després de la seva victòria d'ahir in extremis contra el Deportivo (3-2) deixa de ser cuer i, amb 7 punts, ocupa la divuitena posició, la primera que condueix a Segona A. Per darrere hi té el Las Palmas i l'Alabès, amb 6. Els canaris continuen en debacle i ahir es van veure superats a Gran Canària pel Llevant (0-2). Els bascos s'havien enfonsat dissabte a Getafe (4-1). El Girona té ara un calendari contra rivals de la seva lliga: dissabte visita el Betis, després rebrà l'Alabès, i abans de tancar el 2017 anirà al camp de l'Espanyol, jugarà a Montilivi amb el Getafe, i visitarà l'Eibar.