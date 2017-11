Maffeo es fa gran a Girona

Una freda tarda de febrer de 2016 Pablo Maffeo, que havia arribat al Girona via Manchester City al mercat d'hivern, debutava a Montilivi contra el Nàstic. Va ser aquell partit marcat per l'expulsió de Lekic per dues grogues de Figueroa Vázquez en tres minuts, i que va acabar amb empat a un gràcies a un penal transformat per Mata al tram final, que equilibrava la diana de Naranjo per als visitants. Maffeo, amb 18 anys, va rellevar Borja a 10 minuts del final. Aquell dia també va debutar de blanc-i-vermell Cristian Herrera, ara a les files del Lugo, de Segona Divisió.

Els seguidors del Girona han sigut testimonis directes de l'explosió del carriler de Sant Joan Despí. En encara no dos anys des d'aquell debut a Segona fins avui Maffeo s'ha convertit en peça indispensable per a Pablo Machín en un Girona de Primera Divisió. I és, de llarg, el futbolista més rendible de tots els que han arribat a la ciutat gràcies al City, potser amb l'únic permís de Lejeune, que va aguantar un any extra a Girona després de ser fitxat pels anglesos amb el propòsit de cedir-lo a Montilivi. Després d'aquella segona volta del curs 2015/16 de blanc-i-vermell, el carriler va tornar al City, que en el mercat d'hivern de la temporada passada (2016/17), el va tornar a enviar a les ordres de Machín. Si un any abans s'havia quedat a les portes de Primera en la promoció contra l'Osasuna, el curs passat sí que va poder celebrar el salt a la màxima categoria. I amb el Girona a Primera, era probable que, tal com va passar, el Manchester City accedís a tenir-lo cedit per tercera vegada al club, aquest cop, des de principi de lliga.

A la màxima categoria Pablo Maffeo ha acabat d'explotar. N'ha fet prou amb 12 jornades, de les quals n'ha disputat 11, per revelar-se com una peça bàsica a l'esquema de Machín. En quatre mesos de competició ja ha aconseguit debutar a la selecció espa­nyola sub-21, ha despertat l'interès de nombrosos clubs de primer nivell com el València, i la setmana passada, una informació de The Sun, assegurava que Pep Guardiola ja havia donat ordres al City per repescar-lo el curs que ve i donar-li l'alternativa a la Premier. I tot això per no parlar del dia que el marcatge individual sobre Leo Messi que li va encarregar Machín en el Girona-Barça va provocar que el seu nom donés la volta al món i que, fins i tot, el millor futbolista del planeta el somiés. Per afegir un nou graó al seu ascens, avui rebrà el premi al futbolista català amb més projecció durant la Gala de les Estrelles que es farà a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona (20.00) i que Esport 3 oferirà en diferit a 3/4 de 10 de la nit.

Maffeo ha firmat aquest procés de creixement en només 35 partits repartits en dues segones voltes a Segona A i aquesta temporada a Primera. Dels 325 minuts que va tenir en 10 jornades la campanya 2015/16, es va passar als 1.112 de l'exercici passat, en 14 partits. I enguany, després d'arribar gairebé al terç de Lliga a Primera, ja ha jugat en 11 partits i és a les portes dels 1.000 minuts. «M'estic trobant genial, amb confiança i ganes de continuar millorant. Estic gaudint de minuts i em sento un jugador important en l'equip. Vull aportar el meu gra de sorra perquè el Girona faci una gran temporada», destaca Maffeo en una entrevista a la plana web de la Federació Catalana de futbol.

El Girona tindrà aquest vespre un notable protagonisme a la Gala de les Estrelles perquè, a banda del premi al jugador amb més projecció, el club rebrà el guardó especial del Jurat per l'ascens a Primera. A més a més, Xavi Ferrón (Figueres) serà premiat com a autor del millor gol català, una diana aconseguida el curs passat contra el Vilassar, i Andreu Plaza (Barça) rebrà el títol a millor entrenador de futbol sala