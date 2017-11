El Betis cau golejat a Eibar (5-0) i perd Mendi contra el Girona

El Betis va caure estrepitosament a Eibar (5-0), on va ser golejat per un equip molt necessitat de victòries, i perd Mendi, que va ser expulsat, per rebre el Girona aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda. El Betis tindrà problemes de centrals, ja que Zou Feddal està lesionat i tampoc podrà jugar.

L'entrenador del Betis, Quique Setién, va decidir fer rotacions en la visita a l'Eibar, deixant a la banqueta jugadors tan importants com Sanabria i Guardado, i ho va notar en excés. Els locals van dominar el partit durant els 90 minuts i van tenir ocasions per a un marcador encara més encandalós, en un partit clau per a les seves aspiracions. Amb aquest resultat, l'Eibar s'allunya quatre punts del descens i calma la sensació de nervis que s'havia intal·lat a l'entitat.