El Girona convoca dues juntes d´accionistes pel divendres 22 de desembre

El Girona FC celebrarà el proper divendres 22 de desembre, a partir de les 10 del matí, dues juntes d'accionistes, l'ordinària i una d'extraordinària, les primeres convocades des que fa algunes setmanes TVSE Futbol va donar pas a una nova propietat, compartida pel Manchester City i l'empresari Pere Guardiola. Hi podran assistir, com és habitual, tots aquells socis que tinguin com a mínim una acció. La trobada es farà a l'estadi de Montilivi.

L'ordre del dia de la junta ordinària té set punts i el més destacat serà l'exàmen i l'aprovació del pressupost per a la vigent temporada 2017/18, que farà un salt espectacular amb l'ascens a Primera. La temporada passada, a Segona, el Girona va tenir un pressupost que rondava els 9 milions d'euros. En aquesta primera junta els accionistes també rebran els comptes de la temporada passada i coneixeran el balanç econòmic amb el qual es va tancar el curs 2016/17. Un altre dels punts de l'ordre del dia serà la lectura de l'informe de presidència.

A continuació, en la junta extraordinària, els accionistes hauran d'aprovar els canvis al Consell d'Administració que s'han produït recentment, amb les sortides de Salvador Capdevila, David Sánchez, Joel Borràs, Albert Mateos i Albert Olivé i els nomenament de Diego Gigliani, Fabricio González, Andy Young i Simon Cliff com a nous consellers de l'entitat. Ara l'orgàn gestor del club està format pel president Ignasi Mas-Bagà, el vicepresident Diego Gigliani, els vocals Fabricio González i Andy Young, el secretari del Consell, Simon Cliff, i el vicesecretari, Ricard Capdevila. En un altre punt de l'ordre del dia es proposarà votar la retribució del Consell d'Administració, i també hi ha un apartat que vol determinar el nombre de consellers que formen l'òrgan d'administració.