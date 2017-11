Pedro Alcalá se sotmet a una artroscòpia per avaluar una possible infecció en el turmell dret

El central del Girona Pedro Alcalá se sotmet avui a una artroscòpia per "avaluar una possible infecció en el turmell dret" segons un comunicat fet públic pel club aquest migdia. L'operació anirà a càrrec del doctor Ramon Cugat. La nota del Girona no dona pistes de fins quan aquest contratemps pot allargar la baixa del futbolista, tot i que sí que confirma el que ja va anunciar Pablo Machín la setmana passada en la prèvia del partit contra la Reial Societat: que la recuperació del jugador anava "lenta" i que caldria tenir "paciència".

Alcalá va ser operat el 2 d'octubre de la Síndrome de la cua de l'astràgal. Feia temps que arrossegava molèsties i descartada l'opció conservadora, es va optar per resoldre el problema amb una operació. El central murcià va ser intervingut a l'Hospital General de Catalunya per solucionar un problema al turmell que li havia impedit competir amb normalitat en el primer tram de la temporada. A Alcalá se li va fer un tractament de cirurgia artroscòpica per corregir la síndrome de la cua de l'astràgal que patia al turmell dret. El club i el jugador van optar per decidir-se a operar aprofitant que la competició s'aturava quinze dies a primers d'octubre pels compromisos internacionals FIFA. D'aquesta manera, amb un termini de recuperació fixat inicialment per un període d'entre 6 i 8 setmanes, Alcalá hauria d'haver estat a punt per tornar al terreny de joc ara, entre mitjans i finals de novembre.

L'exdefensa del Llagostera era una peça bàsica a l'esquema de Machín tant a Segona com en els primers partits a Primera, on formava una tripleta de centrals al costat de Bernardo i Muniesa. Precisament el colombià serà baixa dissabte al camp del Betis per acumulació de targetes grogues, un maldecap més per a Pablo Machín, que també té Juanpe a una cartolina de la suspensió. A Sevilla tot apunta que Ramalho tornarà a l'equip titular. Mentretant caldrà estar atents a l'evolució de la lesió d'Alcalá i al possible comunicat que faci el club una vegada el doctor Cugat li hagi fet l'artroscòpia, per determinar quins nous terminis temporals es poden fixar abans del seu retorn.