Temporada 2014/15: El cop de cap de Caballero que ho va canviar tot

7 de juny de 2015. Poca cosa més es pot escriure que no s'hagi dit ja a aquestes altures d'aquell partit. El Lugo arribava a Girona salvat i acumulant nou jornades sense guanyar. Els locals necessitaven els tres punts per pujar directe i no haver de dependre d'una ensopegada de l'Sporting al camp del Betis, que no va arribar (0-3). Sandaza va avançar el Girona abans del descans, la sentència no va arribar i en el temps afegit Caballero, de cap, va frustrar el somni.