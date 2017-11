El club ja disposa de quinze penyes oficials i se'n preparen més

El Girona passa per un molt bon moment esportiu però, també, social. L'assistència a l'estadi és elevada, hi ha llista d'espera per poder-se donar d'alta com a abonat i el futbol ha viscut un «boom» notable a la ciutat gràcies a l'ascens a Primera. Una bona mostra de l'innegable tirada que té el Girona a dia d'avui és la proliferació de penyes. El club ja en té quinze d'oficials i una setzena que està fent els tràmits necessaris per ser-ho. Però no serà la darrera, perquè també s'estan mobilitzant d'altres aficionats per preparar-ne més. En concret les quinze penyes oficials són: Immortal, Guíxols Costa Brava, Saltenca, Barbero Bailongo, Nord Àlex Granell, Vallcanera Sils, Eloi Amagat, Jandrista, Pablo Machine, Pere Pons, Gironina, Paparres gironins, Cassanenca, Sant Narcís i Gironina de Blanes. La pròxima alta serà la Jovent gironí. Les penyes ja mobilitzen a dia d'avui més de 2.000 aficionats i a travès de la Federació que s'ha creat organitzen iniciatives i viatges en comú.