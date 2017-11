Douglas Luiz:«A ningú li agrada ser a la banqueta, però estic tranquil»

La internacionalització del Girona amb l'ascens a Primera i l'arribada de jugadors d'arreu del món és una realitat. Aquesta setmana, Douglas Luiz ha estat el protagonista d'un reportatge a la cadena brasilera Globo Esporte. El jove cedit pel Manchester City explica que està «tranquil» tot i no estar entrant gaire de moment als plans de Machín i que confia en la seva feina als entrenaments per ser titular. «Cap jugador és feliç a la banqueta. Jo no ho soc però estic ben tranquil per entrenar i fer el que sempre he fet per arribar a la titularitat», diu.

El jove migcampista explica que li està costant adaptar-se a l'exigència defensiva del futbol europeu. «Estan tenint paciència amb mi, ja que estic treballant perquè tot vagi bé», diu. Douglas Luiz confia arribar al primer equip del City el curs que ve i revela que ha pogut xerrar una estona amb Pep Guardiola i que ha parlat amb els brasilers del City, Ederson, Fernandinho i Gabriel Jesus.