Un gol de Cañas va donar l´únic triomf del Girona contra el Betis a Segona A

El Girona només ha pogut guanyar un dels sis partits oficials contra el Betis, tots ells a Segona Divisió, en aquesta etapa moderna dels catalans a la lliga professional. L'única victòria dels blanc-i-vermells se la van apuntar, precisament, al Benito Villamarín gràcies a un gol de falta de Cañas. Aquell partit, corresponent a la trentena jornada de la Lliga 2009-10, es va resoldre amb un brillant llançament de l'exsevillista. Es compensava d'aquesta manera el triomf que a la primera volta havien aconseguit els verd-i- blancs a Girona, un 0-2 certificat amb gols de Sergio Garcia i Pavone. Aquell resultat va costar el cap al tècnic Cristóbal Parralo, que va ser rellevat per Narcís Julià.

En la campanya següent, l'equip andalús li va guanyar els dos partits al conjunt català, que a Sevilla es va avançar mitjançant Moha però es va deixar remuntar amb gols del malaguanyat Miki Roqué i Dorado (2-1), i que va perdre 0-1 a l'estadi de Montilivi gràcies a una diana de Rubén Castro. La temporada 2014-15 va ser l'última en la qual es van veure les cares els dos equips. El Betis va remuntar a Girona, després que Felipe Sanchón avancés als locals. Lejeune va empatar amb un gol en pròpia porta i posteriorment un doblet de Rubén Castro va acabar certificant l'1-3 definitiu. El Betis també es va imposar aquella campanya al Benito Villamarín, per 2-1 amb gols Jorge Molina i Dani Ceballos replicats al final per Granell, amb un magistral xut de falta. Aquell Betis va pujar directe a Primera, juntament amb l'Sporting. Era l'any dels 82 punts i de l'1-1 contra el Lugo. Girona i Betis també havien coincidit, abans de l'etapa moderna, la temporada 1940-41 a Segona. A Sevilla es van imposar els andalusos per 4-3, mentre que a Vista Alegre la victòria va somriure al Girona per la mínima (1-0).



Canvis en defensa

El Betis haurà de presentar dissabte contra el Girona una parella de centrals gens habitual. La lesió de Zou i la sanció de Mandi, expulsat dilluns a Eibar, provocarà que Quique Setién hagi de donar l'alternativa a Jordi Amat i a Tosca (lateral reconvertit a central).