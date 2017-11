Juanpe no s'entrena i Pablo Machín cita a la sessió tres jugadors del Peralada

Si ahir el Girona anunciava que Pedro Alcalá serà baixa indefinida després d'haver-se sotmés a una nova artroscòpia en no millorar dels problemes al turmell dret, aquest matí a Montilivi han saltat les alarmes quan s'ha vist que un dels tres centrals purs que té Machín a disposició, Juanpe, no s'ha exercitat amb els companys. L'absència del canari seria un contratemps important per visitar dissabte el Betis.

El Girona perd segur, per jugar al Benito Villamarín, Bernardo Espinosa, per acumulació d'amonestacions, i Pedro Alcalá, lesionat. Juanpe ha sigut titular els últims nou partits de lliga i si fos baixa a Sevilla deixaria a Pablo Machín amb tan sols dos defenses centrals purs, Jonàs Ramalho i Marc Muniesa, quan el seu sistema en requereix tres. Seria el moment d'haver d'adaptar algun altre futbolista a aquesta posició (per exemple, Carles Planas hi va actuar en el partit de Copa contra el Llevant a Montilvi).

En la sessió d'aquest matí a Montilivi tampoc s'han entrenat ni Eloi Amagat ni Pere Pons, que continua apartat del grup per unes molèsties al bessò. Pablo Machín ha citat a tres jugadors del Peralada-Girona B: el porter Christian Kjetil Haug, el central Bambo Diaby i el migcampista Seung-Ho Paik per completar l'entrenament.