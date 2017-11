Montilivi gairebé triplica la mitjana d´assistència amb l´ascens del Girona a Primera Divisió

Les xifres d'assistència a l'estadi de Montilivi després de les set primeres jornades a la Lliga Santander gairebé tripliquen la mitjana que tenia el Girona la temporada passada, amb el mateix nombre de partits jugats, a Segona. La ciutat viu un innegable boom futbolístic, els resultats estan acompanyant, l'equip, sobretot a casa, enganxa, i, a més a més, la majoria dels rivals més atractius (Barça, Madrid, Atlètic, Sevilla) ja han passat per aquí. Amb un aforament ampliat fins a les 13.500 localitats, Montilivi presenta ràtios d'ocupació molt elevades. Així, s'ha passat dels 4.611 espectadors de mitjana que havien vist el curs passat les set primeres jornades com a locals a Segona, als 11.323 de la present campanya. Camí de multiplicar-se per tres.

Hi havia dubtes de com respondria l'afició la primera vegada que La Lliga programés un partit del Girona en divendres o dilluns. Va tocar la setmana passada en el cinquè dia de la setmana i tot i el fred, més de 10.000 persones van pujar al camp. Pràcticament no s'ha baixat d'aquesta quantitat. Les dues pitjors entrades se situen molt poc per sota, amb 9.966 seguidors el dia del Màlaga i 9.935 contra el Vila-real. Com no podia ser de cap altra manera, l'assistència més espectacular ha coincidit amb les visites del Madrid i el Barça. Els blancs van portar a Montilivi 13.383 persones, mentre que els blaugrana, algunes menys, 13.305. Tots dos partits van obligar a penjar el cartell d'esgotades les localitats. Si el camp no va acabar d'omplir els seus 13.500 seients va ser perquè alguns abonats, que tenien els duels inclosos al carnet, no hi van assistir.

A diferència d'altres clubs de Primera -l'Espanyol és un exemple ben significatiu en aquest capítol- el Girona no es pot queixar dels horaris que li han tocat fins ara. Contra el Sevilla, el Vila-real i el Madrid hi va jugar en diumenge a 1/4 de 5 de la tarda, i les dues primeres jornades, contra Atlètic i Màlaga, es van programar en dos dissabtes d'agost al vespre. El Barça va venir un dissabte a 3/4 de 9 en ser escollit per Movistar Partidazo i ara, després de jugar en divendres contra la Reial Societat, tocarà rebre l'Alabès el proper dilluns 4 de desembre (21.00). De les franges horaries estipulades per La Lliga a Primera, com a local, el Girona encara no ha estrenat les de dissabte a les 13.00, 16.15 i 18.30, ni les de diumenge a les 18.30 i 20.45. El dia del Getafe (17 de desembre) jugarà en diumenge a les 12 del migdia.

L'ambient a Montilivi no té res a veure amb el que es vivia fins la temporada passada a Segona. Després dels set primers partits del curs passat per l'estadi només hi havien passat 32.282 espectadors, amb una mitjana de 4.611, sobre la meitat de l'aforament que tenia abans de l'ampliació que es va fer a l'estiu. L'equip que va dur més espectadors va ser el Reus (5.309), sobretot perquè el derbi català va facilitar que es desplacessin a Girona nombrosos seguidors visitants. El Mirandés, en canvi, només va dur al camp 3.588 persones en un partit jugat un dijous al vespre del mes de setembre. Aquesta temporada, el partit de Copa contra el Llevant, també un dijous al vespre, va portar a Montilivi 6.000 aficionats. El curs passat, a partir de la segona volta, i a mida que el Girona anava consolidant la seva segona posició, en ascens directe, es va anar incrementant la mitjana d'assistència, fins arribar a fregar el ple el dia de l'ascens contra el Saragossa, el 4 de juny.

El Girona va reobrir l'estiu passat l'aixeta dels abonats i segons ha reconegut el club, en té al voltant de 9.000. Ara la possibilitat de fer-se soci torna a estar tancada i els interessats han d'adquirir el carnet de FAN a l'espera que hi hagi una nova finestra que els permeti fer el tràmit. En les properes jornades han de passar per l'estadi rivals sense el catxet dels que ja han vingut a Girona, com l'Alabès, el Getafe i el Las Palmas. Caldrà veure si l'afició segueix amb el mateix entusiasme aquests partits, que per altra banda, poden ser clau a l'hora d'acostar l'equip de Machín a la permanència. Dels set equips de la lliga que juguen aquest curs a Europa només falta per veure a Girona l'Athletic. Els bascos arribaran a Montilivi el proper mes de febrer.