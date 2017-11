Pedro Alcalá, pendent dels resultats de l'analítica

El Girona ha anunciat aquesta tarda que està pendent de conèixer els resultats de l'analítica a les mostres extretes del turmell de Pedro Alcalá per determinar el tractament a seguir i el termini de recuperació del murcià. El defensa va ser intervingut ahir al vespre a la Clínica Quirón pel doctor Ramon Cugat per veure si patia alguna infecció a la zona del turmell, d'on va ser operat fa un mes i mig de la cua de l'astràgal. El pas enrere en la seva recuperació va fer encendre les alarmes dels serveis mèdics que han optat per analitzar si es tracta d'una infecció a l'articulació. L'artroscòpia d'ahir va consistir en la neteja de la zona afectada i l´extracció d´unes mostres.